Yatırımcı rehberi (1) - Son Dakika

Bu hafta, yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,46 kazançla 2.175,51 puandan tamamladı. Endeks, hafta içinde en düşük 2.146,32 puanı, en yüksek 2.203,66 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Mali Endeksi yüzde 1,83 artışla 1.965,53 puana, Sanayi Endeksi yüzde 1,40 primle 3.907,05 puana, Hizmetler Endeksi yüzde 2,28 kazançla 1.595,91 puana ve Teknoloji Endeksi yüzde 3,38 artışla 2.789,08 puana yükseldi.

Hektaş Ticaret en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 25,33 ile Hektaş Ticaret oldu. Hektaş Ticaret'i yüzde 18,93 ile Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı ve yüzde 18,71 ile Karsan Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler ise yüzde 6,65 ile Doğan Şirketler Grubu Holding, yüzde 5,26 ile RTA Laboratuvarları Biyolojik Ürünler İlaç ve Makina Sanayi Ticaret ve yüzde 3,46 ile İş Yatırım Menkul Değerler oldu.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 116 milyar 200 milyon lirayla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, 102 milyar 816,6 milyon lirayla Ford Otosan ve 86 milyar 464 milyon lirayla Enka İnşaat şeklinde sıralandı.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,38 artışla 932 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,38 kazançla 6 bin 244 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 0,42 değer kazanarak 14,8530 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 0,18 artışla 16,3400 lira oldu.

Geçen hafta 19,4880 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,89 kazançla 19,6610 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,08 değer kazanarak 16,0210 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)