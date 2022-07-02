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Yatırımcı rehberi (4)

02.07.2022 11:05
Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,63 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,63 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF ise yüzde 0,42'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

AdFon FiyatıHaftalık Getiri (%)
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar

Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu0,0624300,63
Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1472210,56
Nurol Portföy Para Piyasası Fonu1,1739470,52
Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu2,9349300,47
Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu0,0259780,45
Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu532,9054140,44
Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu1,1076530,43
Inveo Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu0,0256620,43
İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon0,0404700,41
İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu1,1336200,40
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar

AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF0,0854360,42
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF0,0359540,42
AgeSA Hay. ve Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF0,0315530,40
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0909580,38
Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF0,0306910,37
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF0,0922490,36
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF0,0892500,36
Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF0,0954470,35
Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF0,0412550,35
AgeSA Hay. ve Em. Bir. Para Piyasası EYF0,0906070,35

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

YORUMLAR
500
Otomobil alev alev yandı Otomobil alev alev yandı Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı Düzce'de araç sayısı 123 bine yaklaştı
Kaynak: AA

Tragger, Ekonomi, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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