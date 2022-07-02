Yatırımcı rehberi (4)

Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 0,63 ile Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fon oldu.

AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF ise yüzde 0,42'lik yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Haftalık Getiri (%) Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar Ak Portföy Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,062430 0,63 Nurol Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,147221 0,56 Nurol Portföy Para Piyasası Fonu 1,173947 0,52 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,934930 0,47 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,025978 0,45 Garanti Portföy Borç. Araç. Fonu 532,905414 0,44 Hedef Portföy Birinci Borçlanma Araçları Fonu 1,107653 0,43 Inveo Portföy Borç. Araç. (TL) Fonu 0,025662 0,43 İş Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fon 0,040470 0,41 İstanbul Portföy Kira Sertifikaları Katılım Fonu 1,133620 0,40 Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar AgeSA Hay. ve Em. İki. Para Piyasası EYF 0,085436 0,42 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,035954 0,42 AgeSA Hay. ve Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,031553 0,40 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,090958 0,38 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,030691 0,37 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,092249 0,36 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,089250 0,36 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,095447 0,35 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,041255 0,35 AgeSA Hay. ve Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,090607 0,35 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)