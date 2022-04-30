Yatırımcı rehberi (5) - Son Dakika

Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 7,28 ile İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon oldu.
Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF ise yüzde 6,56'lık gerilemeyle en fazla kaybettiren emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren fonları şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Haftalık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
|İş Portföy Siber Güvenlik Teknolojileri Değ. Fon
|1,786542
|-7,28
|İstanbul Portföy Blockchain Teknolojileri Karma Fon
|1,013025
|-7,19
|Ziraat Port. BIST Bank. Dışı L.10 End. H.S. Yğ. BYF
|40,38
|-6,68
|İş Portföy Yarı İletken Teknolojileri Değişken Fon
|1,70
|-6,66
|Ak Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu
|1,080203
|-6,54
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,185939
|-6,53
|Deniz Port. Teknoloji Şirket. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,05906
|-6,51
|QNB Finans Portföy Temiz Enj. ve Su Fon Sepeti Fon
|0,904738
|-6,32
|Ziraat Port. Risk Eşit B.Dışı 20 End. His.Sen.Y.BYF
|33,524199
|-6,18
|Yapı Kredi Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu
|1,672195
|-6,18
|Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
|Garanti Em. Hay. Metaverse ve Yeni Tek.His.Sen. EYF
|0,009032
|-6,56
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,077681
|-5,57
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,102207
|-5,53
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,066979
|-5,45
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,112609
|-5,27
|Türkiye Hay. ve Em. Katılım Hisse Senedi EYF
|0,042896
|-5,18
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,313933
|-5,15
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,014768
|-5,14
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,064337
|-5,08
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,058847
|-5,00
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA
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