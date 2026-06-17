Yaz Aylarında Çocuklar İçin Su Tüketimi Önemli - Son Dakika
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Yaz Aylarında Çocuklar İçin Su Tüketimi Önemli

17.06.2026 10:27
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Prof. Dr. Sılay, yetersiz sıvı alımının çocuklarda idrar yolu enfeksiyonunu artırabileceğini belirtti.

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi Çocuk Ürolojisi Uzmanı Prof. Dr. Mesrur Selçuk Sılay, yaz aylarında yetersiz sıvı tüketiminin çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu riskini artırdığını bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Sılay, artan hava sıcaklıkları, havuz ve deniz aktiviteleriyle değişen beslenme alışkanlıklarının çocukların böbrek sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sılay, yaz aylarında yeterli su tüketiminin hayati önem taşıdığını, asitli içeceklerden uzak durulması ve havuz sonrası hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle okul çağındaki çocukların günlük sıvı tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Havaların ısınmasıyla çocuklarımız daha fazla terliyor ve daha hareketli oluyor. Bu durum sıvı ihtiyacını artırıyor. Okul çağındaki çocuklarımızın günlük sıvı alımını 1,5-2 litre hatta mümkünse daha da üzerinde tutmakta fayda var. Yetersiz sıvı tüketimi, idrar yolu enfeksiyonu riskini artırabiliyor. Bu nedenle su tüketiminin gün içine yayılarak düzenli şekilde yapılması gerekiyor."

Sılay, çocukların yaz aylarında serinlemek amacıyla sıklıkla tercih ettiği bazı içeceklerin sağlık açısından risk oluşturabileceğini aktararak, kola, gazoz, buzlu çay gibi içeceklerin mesanede istemsiz kasılmalara neden olabileceğini vurguladı.

Bu durumun işeme bozukluklarına ve idrar yolu enfeksiyonlarına zemin hazırlayabildiğine işaret eden Sılay, "Bu nedenle çocuklarımızın su, ayran, limonata ve taze meyve suyu gibi daha sağlıklı içecekleri tercih etmesi gerekiyor." tavsiyesinde bulundu.

"Havuz veya deniz sonrasında çocukların uzun süre ıslak kalmamasını öneriyoruz"

Tatillerde hazır gıda ve fast food tüketiminin arttığına dikkati çeken Sılay, yüksek tuz içeren besinlerin böbrekler üzerinde ek yük oluşturduğunu belirtti.

Sılay, çocukların daha dengeli ve sağlıklı beslenmeye yönlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle yaz döneminde beslenme alışkanlıklarının gözden geçirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Prof. Dr. Sılay, havuz ve deniz kullanımında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğine işaret ederek, şu tavsiyelerde bulundu:

"Özellikle kız çocukları risk altında bulunuyor. Havuz veya deniz sonrasında çocukların uzun süre ıslak kalmamasını öneriyoruz. Ayrıca çok kalabalık havuzlardan da mümkün olduğunca uzak durulmalı. Okulların kapanmasıyla çocuklar zamanını daha fazla dışarıda geçirecek. Çocukların yanlarında mutlaka su şişesi bulundurması gerekiyor. Güneşin yoğun olduğu öğle saatlerinde uzun süre dışarıda kalınmamalı, mümkün olduğunca gölge alanlar tercih edilmeli. Çocuklarımızın yaz tatilini sağlıklı geçirebilmesi için su tüketimi, dengeli beslenme ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi büyük önem taşıyor."

Kaynak: AA

Hastane, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz Aylarında Çocuklar İçin Su Tüketimi Önemli - Son Dakika

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