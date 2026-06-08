Yaz Döneminde Düğün ve Pikniklerde Yemek Talepleri Artıyor - Son Dakika
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Yaz Döneminde Düğün ve Pikniklerde Yemek Talepleri Artıyor

08.06.2026 11:15
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Hazır yemek sektörü yaz düğünleri ve piknikler için hazırlıklarını tamamladı, lisanslı firmalar öneriliyor.

Yaz döneminin başlamasıyla düğün ve piknikler artarken hazır yemek sektörü de bu talebi karşılamak için hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu (YESİDEF) Başkanı Hüseyin Bozdağ, yemekli düğünlere ilişkin beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Düğünlerin, 5 yıldızlı otellerde, restoranlarda ve düğün salonlarında yapıldığını belirten Bozdağ, burada en büyük pazarlarının, düğün salonlarının dışarıdan yemek temin ettiği etkinlikler olduğunu kaydetti.

Bozdağ, etkinlik sahiplerinin, lisanssız işletmelerden ve bazı derneklerden yemek hizmeti alabildiğini söyledi.

Yaz sezonunda piknik organizasyonlarında da artış olduğunu dile getiren Bozdağ, "Piknikler de aynı durumda. Düğün salonu sahiplerine, bireysel kır düğünü yapan kişilere ve kır pikniği organize eden işletmelere, lisanslı şirketlerden yemek almasını öneriyoruz." dedi.

Bozdağ, vatandaşların, yaz sezonunda ekonomik şartlara bağlı olarak beyaz ete yöneldiğine, bu durumda profesyonellerin elinden çıkmayan yemeklerin sağlık konusunda sorun çıkarabildiğine işaret ederek, "Türkiye Yemek Sanayicileri Federasyonu olarak yemeklerin, tüm illerimizde bulunan ilçe tarım müdürlüklerimizden lisanslı firmalarından temin edilmesini öneriyoruz." diye konuştu.

"Fiyatlar 2 bin lira ila 3 bin lira arasında"

Düğün salonlarında verilen yemeklerin ortalama kişi başı 1500 ila 2 bin lira aralığında değiştiğinin bilgisini veren Bozdağ, şöyle devam etti:

"Ordövr tabağımız var, 7 çeşit içeriyor. Eğer tavuklu bir yemek istiyorlarsa 2 bin lira, etli bir yemek istiyorlarsa da 2 bin 500-3 bin lira civarında bir bütçesi oluyor. Bu durum pikniklerde de geçerli. Ancak mayıs ayı itibarıyla havalar yağışlı olduğu için açık hava düğünleri çok olmadı. Ekonomik gelişmeler nedeniyle insanlar daha çok kına gecesini eğlenceli hale getirip, ertesi gün de bir nikahla ya da aile arasında 50-60 kişilik organizasyonlarla bunu yönetmeye çalışıyor. Bu yıl durum böyle."

Bozdağ, sezonla birlikte hazır yemek sektörüne talepte de artışın başladığını, İstanbul'daki yaklaşık 1000 düğün salonunda ortalama aylık 420 düğünde yaklaşık 126 bin kişinin ağırlandığını bildirdi.

Sektörün ekonomiye sağladığı katkıya işaret eden Bozdağ, "Ülke genelindeki hazır yemek sektörü, piknikler dahil ekonomiye aşağı yukarı 852 milyon liralık katkı sağlıyor. Süslemeler ve fotoğraf çekimleri gibi etkinliklerle 1 milyar 200 milyon liralık bir bütçe var." değerlendirmesinde bulundu.

"Herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var"

Bozdağ, yemeklerin, 4 çeşit standart tabldottan başlayarak 16 çeşide kadar değiştiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla farklı menüler, herkesin bütçesine göre planlanan bir sistem var. Düğün sezonunun arttığı bu dönemde sektörümüze talepte bir artış söz konusu. Vatandaşlarımızdan isteğimiz, düğün yemeklerini mutlaka lisanslı şirketlerden alması."

Kaynak: AA

Yemek Tarifi, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yaz Döneminde Düğün ve Pikniklerde Yemek Talepleri Artıyor - Son Dakika

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