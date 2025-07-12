Yaz İçin Ek YHT Seferleri - Son Dakika
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Yaz İçin Ek YHT Seferleri

Yaz İçin Ek YHT Seferleri
12.07.2025 12:27
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Bakan Uraloğlu, yaz dönemi için Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyecek.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaz sezonunda artan talepleri karşılamak için 14 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında Ankara- Eskişehir ve Ankara- Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceklerini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, yazılı açıklamasında, YHT'lerin sadece şehirlerarası ulaşımı hızlandırmakla kalmadığını aynı zamanda çevreci, konforlu ve güvenli bir ulaşım alternatifi olduğunu belirtti. Bakan Uraloğlu, "Yaz sezonunda artan talepleri karşılamak ve vatandaşlarımızı hızlı yolculuk etmelerini sağlamak için gerekli planlamaları yaptık. Bu doğrultuda 14 Temmuz-30 Eylül 2025 tarihleri arasında Ankara-Eskişehir ve Ankara-Sivas hatlarında ek YHT seferleri düzenleyeceğiz" dedi.

Halihazırda sadece pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri hizmet veren Ankara-Eskişehir YHT hattına salı, çarşamba ve perşembe günleri ilave seferler ekleneceğini belirten Bakan Uraloğlu, "Böylece bu hatta haftanın her günü tren seferi sağlanacak. Ankara'dan saat 12.10'da, Eskişehir'den ise saat 14.35'te hareket edecek ek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sunulacak" ifadelerini kullandı.

Ankara-Sivas YHT hattında ise pazartesi, cuma, cumartesi ve pazar günleri geçerli olmak üzere ek 1 gidiş ve 1 geliş seferi planlandığını belirten Uraloğlu, "Ankara'dan saat 11.10'da, Sivas'tan ise 15.30'da hareket edecek trenlerle günlük 962 kişilik ek kapasite sağlayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

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