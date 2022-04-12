Yazılıma ilgi duyan gençler, TEKNOFEST'te Pardus 21.2'de yarışacak - Son Dakika
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Yazılıma ilgi duyan gençler, TEKNOFEST'te Pardus 21.2'de yarışacak

12.04.2022 16:21
Yazılıma ilgi duyan gençler, TEKNOFEST'te Pardus 21.2'de yarışacak

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, Pardus'un geçen ay yayınlanan en son sürümü Pardus 21.2 üzerinde yapılacak.

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında düzenlenen Hata Yakalama ve Öneri Yarışması, Pardus'un geçen ay yayınlanan en son sürümü Pardus 21.2 üzerinde yapılacak.

TEKNOFEST'ten yapılan açıklamaya göre, "Pardus 21.2 Hata Yakalama ve Öneri Yarışması" yazılıma ilgi duyan gençleri bir araya getirecek.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenecek yarışmaya, söz konusu işletim sistemini merak eden, katkı sağlamak isteyen Türkiye ve yurt dışında öğrenim gören tüm ilköğretim, ortaokul, lise (açık öğretim dahil) ve üniversite öğrencileri (lisans, ön lisans, yüksek lisans, doktora ve açık öğretim dahil) katılım sağlayabilecek.

15 Mayıs'a kadar başvuruların alınmasının ardından yarışmacılar, 3 Haziran'a kadar hata ve önerilerin alınma sürecine katılacak.

6-24 Haziran'da değerlendirmelerin yapılacağı yarışmanın kazananları, 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2022 Karadeniz'de ödüllerini alacak.

Birinciye 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin 500 lira ödülün verileceği yarışmaya katılmak isteyenler, "teknofest.org" internet adresi üzerinden gerekli tüm bilgileri alabilecek.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yazılıma ilgi duyan gençler, TEKNOFEST'te Pardus 21.2'de yarışacak - Son Dakika


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