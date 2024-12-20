YD-ÜFE Kasım 2024 Raporu - Son Dakika
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Ekonomi

YD-ÜFE Kasım 2024 Raporu

YD-ÜFE Kasım 2024 Raporu

YD-ÜFE yıllık %25,19 arttı, aylık %0,86 azaldı. İmalat ürünlerinde yıllık artış %25,21.

20.12.2024 11:50
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 25,19 arttı, aylık yüzde 0,86 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2024 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0,86 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,39 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,19 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 44,56 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 25,21 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 24,18 artış, imalatta yüzde 25,21 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 22,99 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 30,39 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 25,44 artış, enerjide yüzde 4,19 artış, sermaye mallarında yüzde 31,18 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 0,82 azaldı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,01 azalış, imalatta yüzde 0,82 azalış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 0,85 azalış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 0,29 azalış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 0,15 azalış, enerjide yüzde 1,91 azalış, sermaye mallarında yüzde 1,49 azalış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Kasım 2024 Raporu - Son Dakika

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