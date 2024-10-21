YD-ÜFE Yıllık %32,35 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

YD-ÜFE Yıllık %32,35 Arttı

Eylül ayında Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi yıllık %32,35, aylık %2,25 artış gösterdi.

21.10.2024 10:28
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE) yıllık yüzde 32,35 arttı, aylık yüzde 2,25 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, YD-ÜFE 2024 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,25 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,34 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,35 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,09 artış gösterdi.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 32,27 arttı

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 36,93 artış, imalatta yüzde 32,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 30,35 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 38,17 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 35,67 artış, enerjide yüzde 5,88 azalış, sermaye mallarında yüzde 41,21 artış olarak gerçekleşti.

YD-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,25 arttı

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,48 artış, imalatta yüzde 2,25 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 1,91 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,58 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,25 artış, enerjide yüzde 4,22 azalış, sermaye mallarında yüzde 3,89 artış olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Finans, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YD-ÜFE Yıllık %32,35 Arttı - Son Dakika

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