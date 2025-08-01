YEDAŞ\'tan Elektrik Altyapısına Yönelik büyük Bakım

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım AŞ (YEDAŞ), Sinop'un Gerze ve Dikmen ilçeleriyle Ordu'nun Gülyalı ilçesinde 26 binden fazla aboneyi etkileyen bakım ve onarım çalışmalarıyla elektrik altyapısını güçlendirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 100'den fazla kişiden oluşan teknik ekip ve araçla eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarda izolatör değişimi, hat kontrolü ve ağaç budama gibi birçok teknik geliştirmelerde bulunuldu. Çalışmalar sonucunda altyapı güçlendirilirken olası kesintilerin de önüne geçildi.

Çalışmalara Samsun, Amasya, Ordu ve Sinop'tan gelen ekipler destek verdi. Sahada 100'den fazla kişiden oluşan teknik ekip ve onlarca araç koordineli şekilde görev aldı. Çalışmalar sayesinde, mevsim geçişleri ve yoğun tüketim dönemlerinde sistem performansının artırılması hedeflenerek olası kesintilerin önüne geçildi. Özellikle kış mevsiminden kaynaklanabilecek olumsuz durumlar karşısında abonelerin mağduriyet yaşamaması adına yapılan çalışmalar, büyük titizlikle yürütüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YEDAŞ Sinop Bölge Müdürü Koray Keseroğlu, Gerze ve Dikmen ilçelerindeki bu çalışmaların, bölgenin elektrik altyapısını güçlendirmeyi ve olası kesintileri önlemeyi hedeflediğini belirterek, "YEDAŞ olarak, proaktif bir yaklaşımla altyapıyı güçlendirmeye devam edeceğiz. Bölgemizdeki tüm abonelerimize kaliteli ve kesintisiz hizmet sunmak en büyük önceliğimiz." ifadelerini kullandı.

YEDAŞ Ordu Bölge Müdürü Mustafa Öztürk ise "Yaptığımız her çalışma, sadece bugün için değil, uzun vadede hizmet kalitesini artırmak için atılmış bir adımdır. Bölgedeki tüm ihtiyaçları düzenli olarak analiz ediyor, bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları planlayarak saha uygulamalarını hayata geçiriyoruz. Benzer çalışmaları diğer tüm ilçelerimizde de sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.