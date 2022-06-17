YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek - Son Dakika
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YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek

17.06.2022 10:16
YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP'te, 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Kocaeli Kent Konseyi tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik hazırlanan YEDEP'te, 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı.

Kocaeli Kent Konseyi'nin hayata geçirdiği ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin destek verdiği Yerel Destek Programı (YEDEP) çerçevesinde uygulanan STK Hibe Programı proje başvuru sonuçları açıklandı. Buna göre başvurular arasından 81 yerel proje hibe desteği almaya hak kazandı. Hibe programına Kocaeli genelinde toplam 111 Sivil Toplum Kuruluşu, "Gençlik, kültür ve sanat, sosyal içerme, kent tanıtımı ve turizmi, istihdam ve eğitim, hemşericilik ve kentlilik bilinci, sağlık ve sosyal hizmet, aile ve kadın, doğa çevre ve hayvan hakları, afet yönetimi" konularında proje hazırlayarak başvuruda bulundu. Kent Konseyine sunulan proje başvurularının değerlendirme süreci tamamlandı ve 111 projeden uygunluk kriterlerini taşıyanlar içerik değerlendirmeye alındı. Programa sunulan 111 proje incelendikten sonra 81 proje hibe desteği almaya hak kazandı. - KOCAELİ

YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek
YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek
YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Kocaeli, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi YEDEP'te 81 yerel projeye hibe desteği verilecek - Son Dakika

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