Yeme içme sektörünün sorunları masaya yatırıldı

Ordu'nun Ünye ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası(ÜTSO) önderliğinde turizm işletmecileri, restoran, kafe, yeme-içme işletmeleri ve gıda satıcılarının sorunları düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı.

Ünye Belediyesine bağlı tesisler ve diğer işletmeler arasında fiyat farkının ortadan kaldırılması için yapılan toplantıda bir araya gelen temsilciler, Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar ile sorunlarını konuştu.

"Tatlı rekabeti daha tatlıya dönüştürmek istiyoruz"

Fiyatlar arasındaki ufak farklı tatlı rekabetleri görüşmeler neticesinde daha tatlı hale getirmek istediklerini söyleyen Ünye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İrfan Akar, "Göreve başladığımız günden itibaren meslek gurupları ile istişare yapmak açısından toplantılar yapıyoruz. Bu kapsamda bugünde 14. gurup olan turizm işletmecileri, yeme-içme yerleri ile kantin işletmecileri ile bir araya geldik. Yeme-içme işletmelerinin bir kısmı da Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odamıza bağlı olduğu için odamızdan da Başkan Harun Güdek ve odaya kayıtlı arkadaşlarımızla buradadır. Bizim bunu yapmaktaki amacımız sektörün içindeki tatlı rekabeti daha tatlı bir hale getirmek. Onların aralarındaki rekabeti konuşarak, anlaşarak fiyatları belirli noktalara çekmelerini istiyoruz. 14. guruptaki işletmelerimizin bazı sorunları var. İşletmelerimizin temel sorunu, belediye tesisleri ile kendi fiyatları arasındaki makas farkının çok açık olması. Belediye Başkanımızla görüştük, konuyu makul karşıladı. Belediye Meclis toplantısında tarife komisyonunda fiyatla ilgili bir ayarlama yapacağı bilgisi geldi. Burada ricam belediyemiz 1-2 adım atarsa yarım adım da esnafımız atsın, fedakarlık yapsın ki orta yol bulunsun. Herkes kendini çek ederse ortada bir sorun kalmayacağını düşünüyorum" dedi.

Ünye Gıda Maddeleri Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Harun Güdek de karşılıklı iyi niyetle bu sorunun çözülebileceğini söyledi. - ORDU