Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi - Son Dakika
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Ekonomi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi

Yemek kartlarıyla ilgili yeni bir düzenleme yapıldı ve markette kullanımına limit getirildi. Buna göre yemek kartlarına market alışverişleri için aylık 3.476 TL limit getirildi. Bu limitin üstündeki market alışverişleri yemek kartlarından ödenemeyecek.

18.04.2025 10:17
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Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yemek kartlarıyla ilgili önemli bir düzenlemeye gidildi. Buna göre yemek kartlarının markette kullanılmasına yönelik limit getirildi.

İstanbul PERDER Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Güzeldere Milliyet'e yaptığı açıklamada, "Yemek kartlarının belli bir kısmının market alışverişlerinde kullanılması noktasında bir düzenleme oldu. İşveren kartı çalışan arkadaşımıza verdiği zaman bu kartların asıl amacı yerinde tüketim sektöründe kullanılmasıdır. Ama marketlerde ciddi bir kullanımı var. Özellikle pandemi ile beraber başladı ve devam ediyor. Marketlerde kullanılmasıyla ilgili bir limit getirildi"

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Yemek kartlarının günlük olarak 158 lira market limitinin olduğunu aktaran Güzeldere, "Yani 158 TL'yi, 22 iş günü üzerinden çarptığımızda 3476 TL yapar. 1 ayda sadece bu miktar marketlerde kullanılabilir" şeklinde konuştu.

"NAKİT ÖDEME YAPILABİLİR"

Kanunda yemek ücretinin 264 liraya çıkartıldığını ifade eden Güzeldere, vatandaşın yemek çekini peyderpey marketlerde kullandığını söyledi. İşverenin çalışanına isterse nakit ödeme de yapabileceğini kaydeden Güzeldere, "İşveren aynı yemek çeki, yemek kartı gibi nakit desteğinde de aynı şekilde vergisel avantajdan faydalanabiliyor. Bu tüketici için alternatiftir" dedi.

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Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yemek kartlarını markette kullananlar dikkat! Limit getirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • 367236:
    ben gerçekten bu hükümetin ne yaptığını çözemiyorum arkadaş sana ne Adam kendini aç bırakıyor o parayı evine markete kullanıyor o kartı Ya siz bu insanlardan ne istiyorsunuz bir donumuz kaldı gelin onu da alın 395 4 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Sizemi sorcaktik derhal bu duzenleme iptal edilsin millet yemiyor icmiyor evinin nafakasini cicugunun ihtiyaclarini karsiliyor bu sekilde hemde derhal 260 2 Yanıtla
  • 454545:
    Bunlar jyice kafayi yediler... ya siz milletten ne istiyorsujuz adam ister yrmek yer ister alişveriş yapar sanane 199 2 Yanıtla
  • aragorn:
    saçmalıklar sisilesi 168 2 Yanıtla
  • mertce :
    manyak la bunlar, vatandaşın durumu ekonomik açıdan hiç iyi değil, böyle saçma bi şey olabilir mi? neden sürekli vatandaş aleyhine düzenleme yapılıyor, yazık hemde çok yazık, düne kadar asgari ücretlisinden vergi alan, emeklisine açlık sınırının çok altında maaş veren bir hükümetten zaten ne bekleyebilirsin ki, geçen seneden akıllanmayacaklar, acısını genel seçimlerde fazlasıyla görecekler.. 109 0 Yanıtla
  • Sedat Dogan:
    Bir yolu bulunur elbet 61 8 Yanıtla
  • SMMM:
    anlamadığı işlere yorum yapanlar yığılmış buraya yine. devletin şirketlere verdiği teşvik var, yemek kartlarında belli bir limite kadar vergi alınmıyor. şirketlerde bunu süistimal ediyor. hep bir ağızdan vergi kaçırmayı meşrulaştırdığınızın farkında değilsiniz. 6 60 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Ne demiş atalarımız Deveyi Diken İnsanı da MUTLU eden yaranırmış. 51 3 Yanıtla
  • Sadık Direk:
    Nasıl bir hükumet milletin hümüğünü sıkmak için herşeyi yapıyorlar yav bırak hak sahibi alışverişi yapsın limit nekadarsa ekonominin içine ettiniz zaten bi düşün milletin yakasından Allah rızası için. 49 1 Yanıtla
  • SERKAN 06:
    Meclisteki 600 vekil ve avaneleri ile vatandaşa hizmet ettiğini sanan bürokrat kesim siz de kendi harcamalarınıza bir sınırlama getirseniz iyi olmaz mı? Sizin yanlış politikalarını vatandaşın üzerine yıkmayı bırakın artık 41 0 Yanıtla
  • Seda1989:
    ölüyü diriyi halettiler sıra yemek kartına geldi. öyle mi? 28 0 Yanıtla
  • Şentürk null:
    Koyunlara duyurulur 17 4 Yanıtla
  • Okan Coban:
    2 tane kart verirler biri sıkıntı kalmadı ortada 18 2 Yanıtla
  • Deniz Gürbüz:
    Ne saçma iş yapıyorsunuz milletin ekmeğinden gözünüzü çekin artık be yemek kart sen ne kadar alışveriş yapıyorsak saçlaığınıza hergün yenisini getiriyorsunuz 17 0 Yanıtla
  • burhan karaduman:
    bir o kalmıştı el sürmediğiniz onada göz koyun 14 0 Yanıtla
  • Muharrem öztürk:
    Emekçinin yemek kartına karışacağınıza vergi kaçıran zenginleri takibe alın tabi yürekli savcılarınız varsa adelet çalışıyorsa belediyeler 17 buçuk milyar tl borç bırakıp giden belediye başkanlarını tutuklayın sorgulayın tabi emekçinin sesi çıkmıyor vur kafasına limit koy alnının teriyle kazandığı parayı istediği yerde istediği şekilde harcar akşam sabah marketlerin hangisi olacağınada karar verirlerse şaşırmamak lazım. 7 1 Yanıtla
  • TC Umut Şentürk:
    Bulmayacakları sey yok. 6 0 Yanıtla
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