İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 20-29 Ağustos'ta Ankara 'da yapılacağını bildirdi.

Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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