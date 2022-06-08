Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

08.06.2022 09:37
Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB), bu yılın ikinci dönem yeminli mali müşavirlik sınavının 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacağını bildirdi.

TÜRMOB'un Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sınavlara ilk kez katılacakların 13 Haziran-4 Temmuz, tekrar katılacakların 27 Haziran-18 Temmuz dönemlerinde başvuru yapması gerekiyor.

İlk kez sınav başvurusunda bulunacak adayların 4 Temmuz 2022 itibarıyla sınava katılım için gerekli hizmet sürelerini fiilen tamamlamış olmaları talep ediliyor.

Sınav başvuruları ön başvuru şeklinde TESMER Otomasyon Sistemi (TEOS) üzerinden alınacak.

Gerekli değerlendirmelerin ardından yeminli mali müşavirlik sınavları, 20-29 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

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Kaynak: AA

Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeminli mali müşavirlik sınavları 20-29 Ağustos'ta Ankara'da yapılacak - Son Dakika
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