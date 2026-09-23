Yeni avro banknotları 2030'ların başında tedavüle girecek, tasarım bu yıl netleşecek

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni avro banknotlarının tasarım çalışmalarının sürdüğünü ve yeni serinin 2030'lu yılların başından itibaren kademeli olarak tedavüle sokulacağını duyurdu.

ECB tarafından yapılan açıklamada, bankanın nihai tasarım konseptine ilişkin kararını bu yılın sonuna kadar vermesinin beklendiği belirtildi.

Nihai tasarım belirlenirken, 23 Temmuz - 21 Eylül 2026 tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık 10 milyon kişinin katıldığı halk anketinin sonuçları dikkate alınacak.

Ankete katılanların üçte ikisini 35 yaş altı nüfus oluşturdu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu olağanüstü katılım, Avrupalıların gelecekte kullanacakları banknotlara duyduğu ilgiyi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Tasarım için "Avrupa Kültürü" ile "Nehirler ve Kuşlar" olmak üzere iki ana tema altında 10 farklı öneri oylandı.

"Avrupa Kültürü" temasında Ludwig van Beethoven ve Marie Curie gibi isimler öne çıkarken, "Nehirler ve Kuşlar" temasında ise doğa ekosistemi ile AB kurumları işleniyor.

Yeni nesil avro banknotları, sahteciliği zorlaştıracak gelişmiş güvenlik özellikleriyle donatılacak.

Üretimde çevreye verilen zararın azaltılması, banknot ömrünün uzatılması ve görme engelliler için erişilebilirliğin artırılması hedefleniyor.

Mevcut avro banknotları, yeni serilerle birlikte geçerliliğini koruyacak. Avro, günümüzde 21 AB ülkesinde yaklaşık 358 milyon kişi tarafından ortak para birimi olarak kullanılıyor.