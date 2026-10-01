Yeni distile içki kategorileri tebliğle düzenlendi, uyuma 2027'ye kadar süre tanındı

Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde, ürün kriterleri, tat verme-şeker kullanım kuralları, etiketleme ve isimlendirme hükümleri, yeni ürün kategorilerinin mevzuat kapsamına alınması, tarımsal etile alkol kriterleri güncellendi.

Tarım ve Orman Bakanlığının, "Türk Gıda Kodeksi Distile Alkollü İçkiler Tebliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, "bread distilat içkisi-bread spirit", "huş ağacı öz suyu distilat içkisi-birch spirit", "akçaağaç öz suyu distilat içkisi-maple spirit" ve "huş ağacı ve akçaağaç öz suyu distilat içkisi", "patates distilat içkisi" gibi yeni ürünler kapsama alındı.

Rakı ve viski hariç belirlenen distile alkollü içkilerin üretiminde, şeker ilavesi yapılmamışsa son ürün adını desteklemek için "dry" ibaresi ürün etiketinde yer alabilecek.

Tatlandırıcı gıda bileşenlerinin limitleri tanımlandı

Votka, şarap distilatı, brendi, üzüm cibresi distilat içkisi, meyve cibresi distilat içkisi, kuru üzüm distilat içkisi, bal distilat içkisi ve çeşitli alkollü içki kategorilerinde kullanılmasına izin verilen tatlandırma amaçlı gıda bileşenleri ve bunlara ilişkin limitler tanımlandı.

Alkollü içki kategorilerinde aroma verici, renklendirici ve alkol ilavesine ilişkin kategori bazlı şartlara da güncelleme yapıldı.

Yeni düzenlemelere uyum için işletmelere 1 Temmuz 2027'ye kadar süre tanınırken, daha önce piyasaya arz edilmiş veya ithalat kontrolleri tamamlanmış ürünler için 18 aylık piyasada bulunma süresi öngörüldü.