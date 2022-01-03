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Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? - Son Dakika

Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

03.01.2022 10:31
Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.

Yeni zamlarla birlikte En düşük memur maaşı 4 bin 444 liradan 5 bin 665 liraya, en düşük memur emeklisi aylığı 3 bin 166 liradan 4 bin 37 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK İŞÇİ VE BAĞKURLU AYLIĞI NE KADAR?

Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin aylıklarına ise toplu sözleşme zammı verilmiyor. Bu emeklilerin aylıklarına sadece geçmiş 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25,48 oranında zam yapıldı.

Böylece en düşük işçi emeklisinin aylığı bin 626 liradan 2 bin 41 liraya, en düşük esnaf emeklisinin aylığı bin 764 liradan 2 bin 214 liraya, en düşük çiftçi emeklisinin aylığı da bin 663 liradan 2 bin 87 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

İktidar, memur ve emeklilere bu zamların dışında ek zam yapma sözü de vermişti. Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün toplanıyor. Toplantıda ek zam sözünün yerine getirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirilmesi bekleniyor. Ek zammın kesinleşmesi halinde bu maaşlara belirlenen oranlarda ek zamlar yapılacak.

En düşük memur maaşı: 5.665

En düşük memur emeklisi aylığı: 4.037

En düşük işçi emeklisi aylığı: 2.041

En düşük esnaf emeklisi aylığı: 2.214

En düşük çiftçi emeklisi aylığı 2.087

YORUMLAR (1)
  • Ismail Nazilli: Emekli maaşları Asgari ücretin altında kalanlara neden bir düzenleme yapılmaz. Asgarinin kelime anlamını birileri bu zam işleriyle ilgilenenlere söylesinler.Birde asgari ücretin üzerinde emekli maaşı olanların aldığı para,asgari ücrete doğru eriyor,halbuki çalışırlarken onların çoğu ssk primlerini tavandan ödemişlerdi emekli maaşımız yüksek olsun diye, şimdi yapılan ne, onlarıda cezalandırıyorlar, yazıklar olsun, yakında bu zihniyet gitmezse, ASGARİ ÜCRETE TALİM EDECEK TAVANDAN PRİM ÖDEYENLERDE. Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır
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Son Dakika Ekonomi Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu? - Son Dakika Ekonomi


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