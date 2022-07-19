Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor

19.07.2022 11:04

Haftanın ilk günü piyasalardaki kapanışını 17,46'dan tamamlayan dolar/TL yeni güne yükselişle başlamasından sonra 17,56 seviyelerinden alıcı buluyor.

Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen dolar/TL, günü 17,46'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 17,56'dan işlem görüyor.

EURO VE STERLİNDE SON DURUM

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 1,23 değer kazancıyla 17,92'den, sterlin/TL yüzde 0,79 primle 21,04'ten satılıyor. Dolar endeksi şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,6 düşüşle 106,8 seviyesinde bulunuyor.

ANALİSTLER DİRENÇ KONUMUNU BELİRLEDİ

Analistler, ABD'de açıklanan şirketlerin finansal sonuçları ve gelecek yıla ilişkin beklentilerin düşürülmesinin ardından resesyon endişelerinin tekrar gündeme geldiğini bildirdi. Bugün, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçlarının takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan dolar endeksi için 106,5'in destek, 108,5'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sterlin, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni güne yükselişle başlayan dolar/TL, 17,56 seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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