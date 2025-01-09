Yeni İthalat Düzenlemeleri Otomotiv Sektörünü Değiştiriyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni İthalat Düzenlemeleri Otomotiv Sektörünü Değiştiriyor

Yeni İthalat Düzenlemeleri Otomotiv Sektörünü Değiştiriyor

2025'te başlayacak düzenlemeler, otomotiv yedek parça sektöründe tedarik süreçlerini etkiliyor.

09.01.2025 14:16
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2025 itibarıyla yürürlüğe giren yeni ithalat düzenlemeleri, otomotiv yedek parça sektörünü yeniden şekillendiriyor. Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, özellikle dış lastikler, led ampuller ve elektrikli araç parçalarına getirilen yeni denetimlerin tedarik süreçlerini ve sektörel dinamikleri değiştireceğini vurguladı.

Asset GLI Mevzuat Direktörü Önal Yılmaz, kauçuk dış lastiklerin ve araçlarda kullanılan led ampullerin ithalatında sıkı kontrollerin devreye girdiğini belirtti. Elektrikli ve hibrit araçlara yönelik ithalat düzenlemelerinin kapsamının genişletildiğine dikkat çeken Yılmaz, traktör, ticari araçlar ve motosiklet gibi yeni araç gruplarının da artık tip onay prosedürüne tabi olduğunu ifade ederek, "Bu yeni düzenleme, hem ithalatçıların hem de üreticilerin süreçlerini etkileyebilir. İthalat izinleri artık daha kritik hale geliyor" diye konuştu.

Yeni düzenlemelerin maliyetler ve tedarik süreçleri üzerinde etkili olacağını söyleyerek işletmelere önerilerde bulunan Yılmaz, bu düzenlemelerin yalnızca bir zorluk değil, aynı zamanda bir fırsat olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Yılmaz, "Yerli üretim ve alternatif tedarik modelleri değerlendirilmelidir. Yeni düzenlemelerin getirdiği sorumluluklara hızla uyum sağlanmalıdır. Tedarik zincirindeki muhtemel aksamalara karşı stok stratejileri yeniden yapılandırılmalı. Sektör bu dönemi uzun vadeli stratejik planlamalarla fırsata çevirebilir. Yedek parça ithalatında başlayan bu yeni dönem, sanayiciler ve ithalatçılar için hem zorlukları hem de yenilikleri beraberinde getiriyor. Sektörün bu değişimlere uyum sağlamak için hızlı ve esnek bir yaklaşım benimsemesi gerekecek" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Son Dakika

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