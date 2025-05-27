Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye\'nin en büyük 10 sanayi şirketi
27.05.2025 10:58
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İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024 Araştırması'na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 651,6 milyar lirayla en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, düzenlediği basın toplantısında, İSO'nun Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

TÜPRAŞ ZİRVEDEKİ YERİNİ KORUDU

Araştırmaya göre, TÜPRAŞ üretimden satışlarda 484,2 milyar lirayla listede ilk sırayı alırken, 2022'de üçüncü sırada olan Ford Otomotiv 238 milyar lirayla ikinciliğe yükseldi. Geçen yıl ikinci sırada bulunan Star Rafineri ise 226,8 milyar liralık üretimden satışla 3'üncü oldu.

İSO 50 araştırmasına göre Ford Otomotiv geçen yıl 8 milyar 546 milyon dolarla en fazla ihracat yapan sanayi şirketi oldu. Bu firmayı 6 milyar 137 milyon dolarlık ihracatlar TÜPRAŞ ve 4 milyar 610 milyon dolarla Toyota Otomotiv takip etti.

ALTIN ŞİRKETİ SIRALAMADA 4'TE

İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) 142,5 milyar liralık üretimden satışla 4'üncü sırada yer alırken, geçen yıl 7'nci sırada bulunan Toyota Otomotiv 127,4 milyar lirayla 5'inci sıraya yükseldi. Oyak-Renault ise üç basamak yükselerek 107,2 milyar lirayla 6'ncı sıraya çıktı.

Arçelik 99,9 milyar lirayla 7'nci olurken, Mercedes-Benz Türk AŞ ise 94,2 milyar lirayla 15'inci sıradan 8'inci sıraya yükseldi.

2022'de 44'üncü sırada olan Gramaltın Kıymetli Madenler Rafineri San. Tic. AŞ 89,9 milyar lira ile 9'uncu sıraya çıktı.

Geçen yılki listeye göre 5 basamak gerileyen Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları TAŞ, bu yıl 79,5 milyar ile listede 10'uncu sırada yer aldı.

Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi

Ekonomi Türkiye, İş Dünyası, Türkiye, Ekonomi, Tüpraş, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Serkan Basar:
    Birde Verdikleri Vergileri Liste Halinde verirsenin bir karşılaştırma yaparız o zaman ak döt kara döt belli olur 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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SON DAKİKA: Yeni liste açıklandı: İşte Türkiye'nin en büyük 10 sanayi şirketi - Son Dakika
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