Yeni Peugeot 308 sürüş ve müzik keyfini bir arada sunuyor - Son Dakika

Yeni Peugeot 308, Focal ortaklığında geliştirilen Focal Premium Hi-Fi ses sistemi ile fark yaratıyor.

Peugeot açıklamasına göre, 4 yıldan daha uzun süren ortak tasarım çalışmasıyla geliştirilen sistem, Peugeot i-cockpit'e entegre edilirken, yeni ses sistemiyle birlikte 308, benzersiz netlikte müzik dinleme keyfini üstün sürüş özellikleriyle birleştiriyor.

Peugeot ve Focal arasındaki iş birliği, 2014 yılında başladı ve ilk olarak Bistrot du Lion foodtruck, FRACTAL, INSTINCT, e-LEGEND gibi konsept otomobillerle ortaya çıktı. Ardından Peugeot ürün gamındaki seri üretim modeller; SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 508 ve 508 SW ile genişledi.

İki şirket, gelişmiş performans ve benzersiz duygular yaşatmak üzere aynı arzuyu paylaşırken, ileri teknoloji bu sistemi yeni 308'e mükemmel şekilde entegre edip kaliteli kurulum, üstün sürüş ve sürüş anında keyifli müzik deneyimi yaşatmayı başardı.

Yeni Peugeot 308'de sunulan FOCAL Premium Hi-Fi sistemi, özel patentli teknolojilere sahip 10 hoparlörden oluşuyor. 4 TNF alüminyum ters kubbe tweeter, Polyglass membranlı ve 16,5 cm TMD (Ayarlı Kütle Sönümleyici) süspansiyonlu 4 woofer/mid, 1 Polyglass center,1 Power Flower™ üçlü bobinli oval subwoofer'dan oluşan sistem, yeni Peugeot 308'in kabinini adeta bir konser salonuna çeviriyor.

Bunun yanında hoparlörler, ARKAMYS dijital ses işlemcisi tarafından desteklenen yeni 12 kanal 690W amplifikatör tarafından besleniyor.

Bir Focal imzası olan ters kubbe tweeter yeni Peugeot 308 ile gelişmeye devam ediyor. Çok yönlülüğü dışında en önemli avantajı, doğrudan rijit kubbeye sabitlenen küçük çaplı bir bobinin kullanılmasında yatıyor. Focal, doğrudan ses yaymaya, dolayısıyla malzemelerin mekanik özelliklerine yoğunlaşarak bas ve midrange diyaframlarında üstün performans sunuyor.

Polyglass teknolojisi Focal'e özgü olup ince cam mikro boncukların bir selüloz hamur konisine uygulanmasından oluşuyor. Bu işlem, kağıdın sönümlenme özelliği ile camın rijitliğini bir araya getiriyor.

Kütle-sertlik-sönümleme oranının ayarlanması, diyaframın tasarımından itibaren frekans yanıt eğrisinde dikkate değer bir doğrusallık sağlıyor. Bu yenilik midrange seviyesinde önemli bir artış anlamına geliyor. Harmonik sönümlemeli Ayarlı Kütle Sönümleyici süspansiyonu, midrange'i iyileştirmek için geliştirilen patentli bir başka yenilik olarak öne çıkıyor.

Focal ekipleri, kapsamlı analizler sayesinde koninin çanak ile bağlantısını sağlayan ve ele alınması gereken eksiklikleri ortaya çıkaran süspansiyonun dinamik davranışını görselleştirmek için bir simülasyon aracı geliştirdi.

Ekipler, eksiklikler belirlendikten sonra sorunları kontrol altında tutacak bir çözüme odaklandı. Focal, gökdelenlerin anti-sismik sistemlerinde ve yarış otomobillerinin süspansiyonlarında da kullanılan bir tekniği akustiğe aktararak yenilikçi bir çözüm geliştirdi. "Ayarlı Kütle Sönümleyici" adındaki bu teknik onu kontrol etmek için rezonansa karşı ek bir kütle salınımı yapıyor.

Hoparlöre uygulanan çözelti, süspansiyon kütlesine kalıplanmış ve makul bir şekilde boyutlandırılarak konumlandırılan iki dairesel boncuktan oluşuyor. Bunlar harmonik sönümleyiciyi oluşturuyorlar ve koninin deformasyonlarını önlemek ve dinamikleri olumsuz etkilememek için rezonans anında süspansiyonun davranışını stabilize ediyor.

Power Flower güçlü bir manyetik alan kaynağı oluşturuyor

Power Flower, Focal ürün gamının bir diğer önemli teknolojisi olarak dikkat çekiyor.

İkonik Utopia hoparlörlerinin teknolojilerinden aktarılan Power Flower, genelde hoparlörlerde kullanılan basit ferrit mıknatısın yerini alıyor ve güçlü bir manyetik alan kaynağı oluşturuyor. Böylece aşırı ses basıncı seviyelerine kadar istikrarlı ve sağlıklı bas üretimi elde ediliyor.

Sistem yıllar içinde otomotiv endüstrisinin gereksinimlerine uyarlanmaya devam ediyor. Bu teknoloji bir başka avantajı daha beraberinde getiriyor.

Ferrit mıknatıs yerine neodimyum kullanılması sadece manyetik enerji artışı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda mıknatıslar arasındaki boşluk sayesinde sıcak havanın serbestçe dolaşabilmesiyle bobinin dış yüzeyi için etkin bir termal havalandırma sağlıyor.

Bobinin daha az ısınması sayesinde güç üzerinde bir sınırlamaya gerek kalmıyor. Sistem yüksek güç seviyelerinde ve uzun süreli kullanımlarda optimum performans sunmaya devam ediyor.

Dışarıya tamamen açık olduğu için bobin üzerindeki baskı azalıyor. Bobin hava boşluğundaki küçük hacimli basınçlı hava tarafından frenlenmediğinden mekanik sıkıştırmaya bağlı bozulma yüksek güç kullanımlarında önemli ölçüde azalıyor.

Akustik mühendislerinin yankısız bir odada saatlerce gerçekleştirdiği testler ve farklı yol koşullarında gerçek hayatta kilometrelerce sürüşle geliştirilen ARKAMYS'in dijital ses işlemcisi Focal ses sistemini tamamlıyor.