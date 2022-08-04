Yeni Peugeot 408, "küre" ile dikkatleri üzerine çekiyor

Yeni Peugeot 408, Fransa'nın Lens kentindeki Louvre-Lens müzesinde ilginç bir konsept ile sergileniyor.

Peugeot açıklamasına göre, yeni Peugeot 408, şeffaf "küre" şeklinde bir platformun içinde dönerek her açıdan tasarımını ziyaretçilere gösteriyor. Yeni 408'in tasarımı gibi, yeni şeffaf "küre" de sıra dışı tasarımıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Parisli tasarım stüdyosu Superbien'in yetenekli sanatçı, mühendis ve teknisyen ekibi, OPEn kreatif ajansı tarafından hayal edilen şeffaf "küre" projesini uyguladı ve yeni 408'i yerçekimine meydan okuyan bir sanat eserine dönüştürdü. Söz konusu sürpriz sergi 4 Ağustos'ta kadar açık olacak.

"Şeffaf küre, yeni Peugeot 408'in çekiciliğini farklı yönlerden gösteriyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, "Orijinal, izlemesi son derece keyifli ve yenilikçi modelimizi en iyi şekilde vurgulayan bu sanat eseri fikrini gerçekten sevdik. Yeni Peugeot 408'in orijinal tasarımı, onu izleyen birçok kişi tarafından övgüyle karşılandı. Louvre Lens'in muhteşem ve modern ortamında son derece özgün bir şekilde sergilendi." ifadelerini kullandı.

Peugeot Pazarlama ve İletişim Müdürü Phil York ise, "Peugeot her alanda faaliyet gösteriyor ve yenilikler yapıyor. Yeni Peugeot 408 için tasarlanan şeffaf küre, yeni modelimizin çekiciliğini farklı yönlerden gösteriyor. Bu yaratıcı tasarım, Peugeot'nun yeni marka kimliğinin küresel ifadesi ile mükemmel örtüşüyor." açıklamasında bulundu.