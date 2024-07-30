Yeni peynir tebliği taslağıyla taklit ve tağşiş engellenecek

Ekonomi

Türkiye Süt, Et, Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, yeni peynir tebliği taslağının taklit ve tağşişi engelleyeceğini belirterek, "Bu yeni tebliğle gıda güvenliğinin sağlanmış olacağı ve haksız rekabetin önüne geçileceğini düşünmekteyiz." dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, gıda güvenliğinin sağlanması ve haksız rekabetin önüne geçmek için hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği Taslağı" görüşe sunuldu.

Eritme peynirlerin satışında yeni düzenlemeye gidilen tebliğe göre, bu peynirlerin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar ve Abaza peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirlerle, coğrafi işaret olarak tescil edilmiş peynirleri çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesine izin verilmeyecek.

Eritme peynirinin etiketinde, en az 3 milimetre punto büyüklüğündeki karakterler kullanılarak gıda adı belirtilecek. Çeşnili peynirlerde ise toplam çeşni oranı yüzde 6 olarak uygulanacak.

Konuya ilişkin, AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Coşkun, mevcut Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği'nin 8 Şubat 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, bakanlığın, gıda güvenilirliğinin temini, tüketicinin yanıltılmasının ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla söz konusu tebliği ihtisas alt komisyonu çalışmalarıyla güncellemeyi amaçladığına işaret etti.

Coşkun, ülkede özellikle peynirde taklit ve tağşişin çok fazla yapıldığına dikkati çekerek, taklit ve tağşiş yapan firmaların, mevzuata uyumlu üretim yapan firmalar için haksız rekabet oluşturduğunu ve halk sağlığını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Taklit ve tağşişi engellemenin yolunun, etkin denetim olduğunu vurgulayan Coşkun, "Yapılan analizlerde en son teknolojik cihazların ve en yeni analiz yöntemlerinin kullanılması gerekmektedir." dedi.

"Tebliğle gıda güvenliği sağlanacak"

Coşkun, SETBİR olarak 2022'de bakanlığa, peynirde taklit ve tağşişin önlenmesi, tuz oranının önemi ve eritme peynirinin diğer peynirlerle aynı kategoride olmaması gerektiğini bildirdiklerini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu kapsamda, hazırlanan yeni tebliğle eritme peynirinin, tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar ve Abaza peyniri gibi geleneksel ve yöresel peynirlerimizi çağrıştıracak ve tüketiciyi yanıltacak şekilde üretilerek piyasaya arz edilmesi yasaklanacak. Ürün etiketinde eritme peyniri ifadesi daha büyük yazılacaktır."

Taklit ve tağşişin çok yapıldığı çeşnili peynirlerde toplam çeşni oranına tebliğle bir sınırlama getirileceğinin altını çizen Coşkun, çeşni amaçlı kullanılacak sert kabuklu meyveler, yağlı tohumlar ile tahıl gibi bileşenlerin ezme veya püre şeklinde kullanılmasının da yasaklanacağını anlattı.

Coşkun, yine eritme peynirlerinde, peynirin kullanım amacına ilişkin ifadelerin gıdanın adının yerine kullanılmasının engelleneceğini aktararak, "Bu amaçlar doğrultusunda, Türk Gıda Kodeksi Peynir Tebliği taslağı hazırlanmıştır. Mevzuata uygun üretim yapan SETBİR üyeleri olarak, bu yeni tebliğle gıda güvenliğinin sağlanmış olacağı ve haksız rekabetin önüne geçileceğini düşünmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.