Yeni Tereyağı Düzenlemesi Tüketici Sağlığını Koruyor

MUSTAFA ÇALKAYA/MEHMET CAN TOPTAŞ - Tereyağı çeşitlerinin içeriği ve etiketlemeleriyle ilgili yapılan yeni düzenlemeyle ambalajlı ürünlerin tüketilmesi önem kazanırken, söz konusu düzenlemenin tüketicilerin sağlığının korunmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Tereyağı ve Sadeyağ Tebliği" ile tereyağı ve sadeyağın tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, muhafazası, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özellikleri belirlendi.

Buna göre, tereyağı ve sadeyağ dışındaki yağların etiketinde, reklam, tanıtım ve sunumunda tüketiciyi yanıltıcı ifade ve görseller kullanılamayacak.

"Tüketicimiz raftaki ürünü güvenle sepetine koyabilecek"

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği (ASÜD) Başkanı Harun Çallı, AA muhabirine, tereyağının insan sağlığına çeşitli faydaları olduğunu söyledi.

Çallı, tebliğin, tereyağın üretimi, depolanması, taşınması, pazarlanmasına dair önemli unsurları içerdiğine işaret ederek, "Bu düzenlemeleri tüketicilerimizin sağlığı ve gıda güvenliği için oldukça önemli buluyoruz. Düzenleme, özellikle ambalajlı ürünlerin tüketilmesinin tercih edilmesi konusunda önemli oldu. Tüketicimiz raflarda uzandığı ürünü güvenle sepetine koyabilecek ve ailesiyle tüketebilecek." dedi.

Düzenleme kapsamında tereyağında kullanılacak tuz oranı, süt yağı miktarı, mikrobiyolojik kriterler ve hangi hayvandan ne şartlarda elde edilen sütlerden yapıldığı gibi hususların açıkça tarif edildiğini vurgulayan Çallı, bu koşullara uyulmadığı durumlarda yaptırım uygulanacağını bildirdi.

Çallı, ürünün etiketinin üreticinin taahhüttü olduğuna dikkati çekerek, açıkta ve ambalajsız olarak, "doğal", "organik", "köy" ibareleriyle satılan ürünlerde bu unsurların görülemediğini belirtti.

"İfşa süreci ambalajlı ürünlere güveni pekiştirdi"

Ürünlerin içerisine süt yağı yerine bitkisel yağ ilave edilebildiğini ve taşıma sıcaklığı gibi hususların göz ardı edildiğini ifade eden Çallı, şunları söyledi:

"Bu da mikrobiyal riskler doğurmaktadır. Tüketicimiz ödediği paranın karşılığını ambalajsız ürünlerde alamamakta, ilave olarak sağlık riskleriyle karşı karşıya kalmaktadır. Tüketicimiz, sanayicimizin üretmiş olduğu markalı ürünlerin kalitesinden endişe etmesin. Tesislerimizde dünya genelindeki rakiplerimizle yarışan, yüksek standartta kaliteye sahibiz. Son dönemde Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından yürütülen ifşa süreçleri tüketicilerimizi endişeye sevk etmiş olabilir. Fakat bu süreç ambalajlı, markalı ürünlere olan güveni pekiştirmiştir. Avrupa Birliği mevzuatı ve Türk Gıda Kodeksi gereklilikleri doğrultusunda üretim yapılan tesislerimiz ve üretmiş olduğumuz ambalajlı süt ürünlerimiz raflarda 7 gün 24 saat Bakanlığımızın sıkı denetimi altındadır. Unutmayınız ki ambalaj tüketiciyi korur."

"Çağrışım yapan ifadelerin etiketten çıkarılması önemli"

Karma Grup Regülasyon Direktörü Didem Altuntaş da düzenlemeyle önceki tebliğde yer alan süt yağı esaslı sürülebilir ürün kavramı ve bu kavramın altında yer alan, "dörtte üç yağlı tereyağı", "yarım yağlı tereyağı" ve "%...." süt yağı esaslı sürülebilir ürün gibi tanımların mevzuattan kaldırıldığını söyledi.

Gıda mühendisi de olan Altuntaş, tereyağı, çeşnili tereyağı, yayık tereyağı ve sadeyağ gibi tanımların yer almaya devam ettiğine işaret ederek, önceki tebliğde çeşnili tereyağlarında minimum yüzde 75 olarak belirlenmiş olan süt yağı oranının yüzde 80 olmasının zorunlu hale getirildiğini bildirdi.

Etiketleme kurallarına eklenen değişikliklerde temel görüş alanında yer alması gerekecek bilgilerin ön plana çıktığına dikkati çeken Altuntaş, "Eskiden tereyağı tanımına sahip ürünlerde, ürün adıyla kullanımına izin verilen ve piyasada yaygın kullanımı olan ifadelerin etiketleme bölümünden çıkarılması da önemli değişiklik." diye konuştu.

Eskiden tereyağı tanımına sahip ürünlerde, ürün adıyla kullanımına izin verilen ifadelerin etiketleme bölümünden çıkarılması, piyasada yaygın kullanımı açısından önemli bir değişikliktir.