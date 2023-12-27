 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Yeni Yılda Çikolata Sektöründe Sahte Ürünlere Dikkat - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni Yılda Çikolata Sektöründe Sahte Ürünlere Dikkat

Yeni yıl yaklaşırken çikolata sektöründe hareketlik başladı. Çikolatalar süslü paketlerde raflarda yerini alırken, sektör temsilcileri sahte ürünlere dikkat çekti. Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, tüketicilere güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmalarını önerdi ve kaliteli çikolataların basit ve doğal içeriklere sahip olduğunu vurguladı.

Yeni Yılda Çikolata Sektöründe Sahte Ürünlere Dikkat
27.12.2023 - 14:34,
Abone Ol

Yeni yıl yaklaşırken çikolata sektöründe hareketlik başladı. Çikolatalar süslü paketlerde raflarda yerini alırken, sektör temsilcileri sahte ürünlere dikkat çekti.

Yeni yıl için geri sayım başladı. Çarşıdaki hareketlilik esnafın yüzünü güldürüyor. Yeni yıl sofralarının olmazsa olmazı olan çikolatalar da yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Süslü paketlerde raflarda yerini alan, çikolata adı altında piyasaya sürülen ürünlere dikkat edilmeli. Piyasada sahte ve kalitesiz ürünlerin varlığından bahseden Patiswiss CEO'su Elif Aslı Yıldız, "Alışveriş eyleminin had safhada olduğu bu dönemde elbette ki bundan faydalanmak isteyen markalar olacaktır. Ancak bu markaların tüketicisini mağdur ettiği faaliyetlerin kendi geleceklerini güvenle inşa etmede pek çok problemle karşılaşacağı çok bariz. Bilinmesi gerekir ki tüketici hiçbir deneyimi unutmaz. Biz tüketici memnuniyetini vizyon haline getiren bir marka olarak her zaman en iyi ürünleri sunmayı hedefliyoruz. Sahte ve kalitesiz ürünler tüketici güvenini sarsabilir ve genel olarak sektöre olan güveni olumsuz etkileyebilir" diye konuştu.

"Güvenilir kaynaklardan alışveriş yapın"

Yüksek kalite standartlarını korumak ve tüketicilerine güvenilir lezzetli ürünler sunmak için büyük çaba harcadıklarından bahseden Yıldız, "Sahte ürünlerle mücadelede tüketicilere verebileceğimiz tavsiye; güvenilir kaynaklardan alışveriş yapmaları. Kaliteyi ve güvenilirliği ön planda tutarak, en iyi çikolata deneyimini yeni yıl heyecanını yaşarken de sürdürmek istiyoruz" dedi.

"Kaliteli çikolatalar basit ve doğal içeriklere sahip"

Tüm alışverişlerimizde yapılması gerektiği gibi çikolata alırken de içerik etiketlerini okumasına dikkat çeken Yıldız, "Çikolata taklitlerini anlamak, birkaç belirgin özellik üzerinden yapılan gözlemlere dayanır. İlk olarak, üretici bilgisi oldukça önemlidir; güvenilir çikolata markaları genellikle şeffaf olup ürünlerinin arkasında açıkça kim olduklarına dair bilgi sunarlar. İkinci olarak, içerik listesi incelenmelidir; kaliteli çikolatalar genellikle basit ve doğal içeriklere sahipken, taklitler daha fazla katkı maddesi içerebilir, buna dikkat etmek gerek. Üçüncü olarak, fiyat önemlidir; gerçek çikolata üretimi genellikle kaliteli malzemeler, işçilik ve üretim süreçleri gerektirir, bu nedenle aşırı düşük fiyatlar kalitesiz veya taklit bir ürünü işaret edebilir. Ambalaj kalitesi, renk ve dokusu, marka bilinci ve güvenilir satış noktalarından alışveriş yapmak da taklit çikolataları ayırt etme sürecinde dikkate alınması gereken faktörler arasındadır. Bu unsurları göz önünde bulundurarak, çikolata taklitlerini gerçek ve kaliteli çikolatalardan ayırt etmek mümkündür" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Alışveriş, CEO, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni Yılda Çikolata Sektöründe Sahte Ürünlere Dikkat - Son Dakika


14:32
Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi Hakeme saldıran eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06
Ankara adayı kim olacak? 'Erdoğan amcamın ismini açıklayacak' diyen yeğen mesajı apar topar sildi Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04
Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04
AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54
Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40
Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30
ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24
Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor

Son Dakika
14:32 Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tahliye edildi
14:06 Ankara adayı kim olacak? "Erdoğan amcamın ismini açıklayacak" diyen yeğen mesajı apar topar sildi
14:04 Fatih Terim Atina'da: Yeni bir hayata başlıyoruz
14:04 AK Parti ve MHP'nin İstanbul ve Ankara'da iş birliği yaptığı ilçeler belli oldu
13:54 Nuri Bilge Ceylan'dan Zeki Demirkubuz'a: Kendine şimdiden bir YouTube kanalı açsın
13:40 Suriye ve Irak'ın kuzeyine düzenlenen operasyonlarda 59 terörist etkisiz hale getirildi
13:30 ABD'de Tesla fabrikasında robot saldırısı! Mühendis yaralandı
13:24 Merve Boluğur, 100 milyon TL'lik teklifle Dubai'ye gidiyor
13:11 Petrol hırsızlığı Nijerya'da felakete neden oldu! 20 kişi yaşamını yitirdi
13:01 Türkiye'de sadece Siirt'te yetişen bıttımın kilosu 800 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2023 15:02:57. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni Yılda Çikolata Sektöründe Sahte Ürünlere Dikkat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement