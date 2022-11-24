Yeni yıl öncesi yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 122 zam gelecek - Son Dakika
Üye Girişi

Yeni yıl öncesi yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 122 zam gelecek

24.11.2022 08:48

Resmi Gazete'de yayımlanan Gelir İdaresi Başkanlığının tebliğini göre 2023 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artacak.

Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.

YÜZDE 122,93 OLDU

Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.

VERGİ, HARÇ VE CEZA TUTARLARINI ETKİLEYECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

YORUMLAR
500
Çinli Teknoloji Devi Huawei, Küresel Dijital Koalisyona Katıldı Çinli Teknoloji Devi Huawei, Küresel Dijital Koalisyona Katıldı Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası'nın yarın açıklayacağı yılın son faiz kararında

Ekonomi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yeni yıl öncesi yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 122 zam gelecek - Son Dakika


Son Dakika
10:07 Bakan Soylu rekoru duyurdu! 3 ton 533 kilogram metamfetamin ele geçirildi
09:53 Dünya Kupası'ndaki tarihi maçtan sonra Japon futbolculardan alkış alan hareket
09:52 Yarı çıplak kadınla verdiği pozu silen Turabi'nin açıklaması tepki çekti
09:24 Adana Demirspor Başkanı'ndan Ronaldo açıklaması! Baskılara kayıtsız kalamadı
09:19 Düzce'de artçı sarsıntılar sürüyor! Vatandaşlar geceyi çadırlarda geçirdi
09:05 ABD'li komutandan Türkiye'nin Suriye'ye düzenlediği hava harekatına tepki geldi
09:01 Marmaray arıza yaptı! İşe gitmek isteyen vatandaşlar çileden çıktı
08:57 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Vizyon nedir kendisine öğreteceğim
08:48 Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu çifti evlilik haberleriyle dalga geçti
08:27 ABD ve Rusya'ya yalvaran terör örgütü elebaşı Mazlum Kobani: Türkiye'yi durdurun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2022 10:13:15. #1.12#
SON DAKİKA: Yeni yıl öncesi yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 122 zam gelecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement