Ekim ayı üretici enflasyonu verilerinin açıklanmasıyla 2023 yılı için vergi, ceza ve harçlarda artış yapılırken esas alınacak yeniden değerleme oranı da belli olmuştu.
Yurt içi üretici fiyat endeksinin on iki aylık ortalaması esas alınarak belirlenen yeniden değerleme oranı yüzde 122,93 olarak uygulanacak. Yeniden değerleme oranının yer aldığı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tebliği de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 122,93 artış gösterdi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.
Son Dakika › Ekonomi › Yeni yıl öncesi yeniden değerleme oranı belli oldu! Vergi ve harçlara yüzde 122 zam gelecek - Son Dakika