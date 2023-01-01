Hız sınırını aşanlar yandı! İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezalarının miktarları... - Son Dakika
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Hız sınırını aşanlar yandı! İşte yeni yılda uygulanacak trafik cezalarının miktarları...

01.01.2023 13:18

2023'te uygulanacak trafik cezalarının miktarı belli oldu. Buna göre hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi. Alkollü araçla ilk kez yakalananlar ise 4 bin 64 TL para cezasına çarptırılacak. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalananlara ise 5 bin 96 TL para cezası kesilecek.

Yeni yılın gelmesiyle birlikte trafik cezalarına ilişkin rakamlar da belli oldu. Zamlı rakamlar bugünden itibaren geçerli olacak, trafik kurallarını ihlal eden vatandaşlar cezalarını zamlı şekilde ödemek zorunda kalacak.

HIZ SINIRI AŞIMININ CEZASI 888 TL'DEN 1979 TL'YE YÜKSELTİLDİ

Yeni zamlarla birlikte hız sınırını yüzde 30 - yüzde 50'ye kadar aşmak 888 TL'den bin 979 TL'ye, hız sınırını yüzde 50'den fazla aşmak ise, bin 823 TL'den 4 bin 64 TL'ye yükseldi.

ALKOLLÜ ARAÇLA YAKALANANLAR 4 BİN 64 TL ÖDEYECEK

Alkollü araçla ilk kez yakalanan 4 bin 64 TL para cezası ödeyecek. 2022'de 2 bin 286 TL olan ikinci defa alkollü araç kullanmaktan yakalanana ise, 5 bin 96 TL para cezası verilecek.

EMNİYET KEMERİ CEZASI

Birçok sürücünün uymadığı emniyet kemeri ihlaline de yüksek ceza geliyor. 2022'de 196 TL olan emniyet kemeri takmamanın cezası, yapılan değerleme oranıyla 436 TL'ye yükseldi.

KGYS'ler tarafından tespit edilen ve sürücülerin birçok kez ceza yediği seyir halinde cep telefonu kullanma cezası ise, 427 TL'den 951 TL'ye kadar artış gösterecek.

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