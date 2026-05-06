Yenilenebilir Enerji Maliyeti Düşüyor

06.05.2026 13:12
Güneş ve rüzgar enerjisi, batarya ile birlikte fosil yakıtlardan daha düşük maliyetle elektrik sunuyor.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) tarafından, güneş ve rüzgar enerjisinin, batarya depolamayla birlikte kullanılması halinde fosil yakıtlara kıyasla daha düşük maliyetle kesintisiz elektrik sağlayabildiği bildirildi.

IRENA'nın "24/7 yenilenebilirler: Güneş ve rüzgarın ekonomisi" raporuna göre, yüksek güneş ve rüzgar potansiyeline sahip bölgelerde hibrit sistemler günün her saati elektrik üretiminde ekonomik açıdan rekabetçi hale geldi.

Güneş enerjisi ve depolama kombinasyonunun birim elektrik maliyetinin megavatsaat başına 54 ile 82 dolar arasında değişirken bu maliyet Çin'de yeni kömür santrallerinde 70-85 dolar, küresel ölçekte yeni doğal gaz santrallerinde ise 100 doların üzerinde bulunuyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, rapora ilişkin, fosil yakıtlara bağımlılığın gerçek maliyetinin son enerji krizleriyle ortaya çıktığını vurgulayarak, yenilenebilir enerjinin giderek en uygun fiyatlı ve güvenilir seçenek haline geldiğini kaydetti.

IRENA Genel Direktörü Francesco La Camera da batarya teknolojilerindeki hızlı gelişimin maliyetleri düşürdüğünü belirterek, "Yenilenebilirler artık kesintisiz ve güvenilir enerji sağlayabiliyor" ifadesini kullandı.

Rapora göre, 2010'dan bu yana güneş enerjisi kurulum maliyetleri yüzde 87, kara tipi rüzgar enerjisi maliyetleri yüzde 55, batarya depolama maliyetleri ise yüzde 93 geriledi.

Öte yandan, hibrit yenilenebilir enerji projelerinin 1-2 yıl gibi kısa sürelerde tamamlanabildiği, bu sürenin yeni gaz santrallerine kıyasla daha avantajlı olduğu kaydedildi.

IRENA, maliyetlerin düşmeye devam etmesiyle 2035'e kadar en verimli bölgelerde yenilenebilir enerji maliyetlerinin megavatsaat başına 50 doların altına inebileceğini öngörüyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, Ekonomi, Enerji, Çevre, Son Dakika

