Yenilenebilir Enerjiye Artan İlgi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

17.04.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD/İsrail-İran savaşi sonrası yenilenebilir enerjiye talep artıyor, bakır ve gümüş talebi yükselecek.

BURHAN SANSARLIOĞLU/ALİ CANBERK ÖZBUĞUTU - ABD/İsrail- İran Savaşı'nın başlaması sonrasında petrol tedarikine ilişkin bozulmaların yenilenebilir enerjiye ilgiyi artırmasıyla, bu alanda fazlaca kullanılan bakır ve gümüşe talebin yükseleceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'da Hürmüz Boğazı kaynaklı sıkıntılar dolayısıyla petrol arzı büyük ölçüde azalırken, bu durum petrol fiyatlarında sert yükselişlere neden oldu.

Özellikle Asya ve Avrupa ülkelerinin fosil yakıtlara ulaşımının sınırlı hale gelmesiyle bu ülkeler, yenilenebilir enerji tarafına tekrar yoğunlaştı.

Petrol arzının belirli bir coğrafyada yoğunlaşması, bölgesel gerilimlerin küresel enerji fiyatları üzerinden hızla yayılmasına neden olurken, enerji ithalatçısı ülkeler açısından maliyet enflasyonunun kolayca tetiklenmesine yol açıyor.

Öte yandan, enerji arz güvenliğine ilişkin belirsizlikler, sadece kısa vadeli fiyatlamaları değil, orta-uzun vadede tedarik zincirinde çeşitlendirme, enerji dönüşümü ve stratejik rezerv politikalarının önemini de artırıyor.

Söz konusu riskler, ekonomileri petrole olan bağımlılıktan kurtulma arayışına sevk ederken, bu anlamda yenilenebilir enerjiye yönelimin artacağı öngörülüyor.

Buradan hareketle, özellikle güneş panellerinde yoğun olarak kullanılan bakır ve gümüşe ilginin daha da artması bekleniyor.

Orta Doğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebi artacak

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, savaş öncesinde yenilenebilir enerji tarafına ciddi bir talep olduğunu belirterek, son dönemde özellikle Uzak Doğu'da bu talebin arttığını söyledi. Ergezen, Çin'in özellikle petrol ithalatı yüksek ülkelerden biri olduğuna dikkati çekti.

O yüzden de Çin'in daha önce bunu çeşitlendirmeye yönelik adımlar attığını dile getiren Ergezen, şu değerlendirmede bulundu:

"Çin şu anda dünyanın en büyük nükleer enerji kapasitesini, yatırımlarını yapıyor. Bu anlamda önemli. Nükleer enerji tarafında en yakın rakibiyle çok ciddi bir mesafe açacak derecede yatırımları var. Bu durum yenilenebilir enerji tarafında da söz konusu. Bu bilinç Çin tarafında vardı. Bunun şimdi dünya geneline yayıldığını görüyoruz. Avrupa tarafında zaten sürdürülebilirlik kapsamında yenilenebilir enerji talebinin ciddi şekilde arttığını görmüştük. Bunlardan kaynaklı zaten bakır talebinin ciddi anlamda arttığını görüyorduk. Gümüş talebinin de arttığını görüyorduk. Bu savaşla birlikte bunun etkisi daha da artacaktır diye düşünüyorum."

Ergezen, yenilenebilir enerji talebinin gelişmekte olan ülkelere yayılacağı öngörüsünde bulundu.

Orta Doğu ülkelerinde güneş paneli, rüzgar gülü ve yenilenebilir enerji rüzgar santrali talebinin ciddi şekilde artacağını söyleyen Ergezen, "Bunun yanı sıra şunu da unutmamak lazım, yapay zeka tarafında da çok ciddi bir enerji talebi var." dedi.

Ergezen, buna yönelik birçok yeni yatırım bulunduğunu dile getirdi.

Fiziksel talep daha da artabilir

Fiziksel talebin daha da artacağı bir döneme girildiğini vurgulayan Ergezen, şunları kaydetti:

"ABD/İsrail-İran savaşının başlamasıyla özellikle petrole dayalı enerjinin küresel anlamda ne kadar sıkıntılara yol açtığı yeniden görülmüş oldu. Buna benzer bir görüntüyü daha önce Rusya-Ukrayna Savaşı, pandemi krizi esnasında da görmüştük. Yavaş yavaş ülkeler bu tarz stratejilerini de geliştiriyor olacaklar. Belki son bir nokta şunu da söylemek mümkün olabilir. Genel anlamda zaten hem yenilenebilir enerji talebi, yani sürdürülebilirlik kapsamında hem enerji bağımlılığını azaltma anlamında hem de bu tarz fosil yakıtlara dayalı enerji ihtiyacını çeşitlendirmeye yönelik hamleler gelecek. Bu artarak devam edecektir. Bakır bu hamlelerden pozitif etkilenecek ama gümüş de bundan olumlu etkilenecektir."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Teknoloji, Ekonomi, Enerji, İsrail, Gümüş, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:23:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.