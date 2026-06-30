Yenilenmiş Ürün Pazarında Büyüme - Son Dakika
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Yenilenmiş Ürün Pazarında Büyüme

30.06.2026 13:06
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Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle yenilenmiş ürünlere talep artıyor, 1 milyon cep telefonu satılacak.

Haber: Olcay AYDİLEK

(ANKARA) - Türkiye'de, ekonomide yaşanan gelişmeler, alım gücünün düşmesi ikinci el ya da yenilenmiş ürün pazarını her geçen gün genişletiyor. Ticaret Bakanlığı'nın başta cep telefonları olmak üzere yenilenmiş teknolojik ürünlerle ilgili düzenlemesi sonrasında gözler devasa boyutlarda büyüme potansiyeli bulunan bu piyasaya çevrildi. Ülke genelinde 15 bin noktada cep telefonu satışı yapan işletmenin oluşturduğu çatı örgütü MOBİSAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, 2025 yılında 660 bin dolayında yenilenmiş cep telefonu satıldığını belirterek, "Bu yıl, 1 milyonu aşması bekleniyor. Parası olanlar da yenilenmiş ürün tercih ediyor" dedi.

Ticaret Bakanlığı'nın "Yenilenmiş Ürünler Hakkında Yönetmeliği" geçen hafta Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ikinci el cep telefonları, tabletler, akıllı saatler, oyun konsolları  ve modemleri ile televizyonlar garantili biçimde yenilenecek.

Düzenleme ile internetten ya da mağazadan satın alınacak söz konusu ürünler için cayma hakkı getirildi. Yenilenmiş ürünlerde tüketiciler, 14 gün içinde hiçbir gerekçe göstermeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Ürünü iade edebilecek.

Yenilenmiş Ürün Bilgi Sistemi (YÜBİS) sayesinde her cihaz için dijital kayıt oluşturulacak. Tüketiciler, satın alacakları üründe hangi parçaların değiştirildiğini, hangi işlemlerin uygulandığını, ürün sertifikasını ve kayıp, çalıntı ya da kaçak sorgulama bilgilerini YÜBİS üzerinden görüntüleyebilecek.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, ANKA Haber Ajansı'nın yenilenmiş ürünlerle ilgili sorusu üzerine, cekmecelerde atıl duran ürünlerin ekonomiye kazandırıldığını belirterek, bu yolla ithalatın azaltılmasının ve cari açığın iyileştirilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Turnacı, yenilenmiş ürün pazarının her geçen gün büyüdüğünü, vatandaşların daha uygun maliyetle bu ürünlere ulaşabildiğini anlattı.

Türkiye'de, 2025 yılında 660 bin dolayında yenilenmiş cep telefonu satıldığını anımsatan Turnacı, "Bu yıl, yenilenmiş cep telefonu satışının 1 milyonu aşması bekleniyor" dedi.

"PARASI OLANLAR DA YENİLENMİŞ ÜRÜN ALIYOR"

Turnacı, başta gençler olmak üzere her kesimden yenilenmiş ürünlere talep olduğunu söyledi. Zenginlerin yenilenmiş ürün alıp almadığı sorusuna Turnacı, "Parası olanlar da yenilenmiş ürün tercih ediyor" yanıtını verdi.

Turnacı, yenilenmiş ürün fiyatlarının uygun olduğunu belirterek, "Stoku az yenilenmiş ürün fiyatı, sıfırına göre yüzde 20 daha düşük satılıyor. Bazı ürünlerde yüzde 40-45 daha uygun fiyatla satışı yapılıyor" diye konuştu.

Turnacı, söz konusu ürünlerin kutusunda ve belli bir süre için garantili olarak satıldığını ifade etti.

"DAHA ÖNCEKİ KULLANICI BİLGİLERİ SİLİNİYOR"

Turnacı, yenilenmiş ürünlerde önceki kullanıcıya ait tüm bilgelerin bir daha geri çağrılamayacak biçimde silindiğini söyledi.  Mustafa Kemal Turnacı, "Yenilenmiş ürünlerdeki bilgiler, güvenilir şekilde siliniyor. Hiçbir biçimde de yeniden bu bilgilere ulaşılamıyor. Bu yönüyle de güvenceler var" dedi.

Kaynak: ANKA

Ticaret Bakanlığı, Cep Telefonu, Teknoloji, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenilenmiş Ürün Pazarında Büyüme - Son Dakika

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