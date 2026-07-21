Yenişehir'de lojistiğe güç katacak adım - Son Dakika
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Yenişehir'de lojistiğe güç katacak adım

Yenişehir\'de lojistiğe güç katacak adım
21.07.2026 15:37  Güncelleme: 15:38
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Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Kooperatifi'nin yeni yerinin açılışı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Ercan Özel, yatırımın ilçenin lojistik altyapısına dinamizm kazandıracağını ve ekonomik gelişime katkı sağlayacağını vurguladı.

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Kooperatifi yeni yerinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Ercan Özel, bu yatırımı Yenişehir'de lojistiğe güç katacak adım olarak nitelendirdi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Kooperatifi'nin yeni yerinin açılış programına katılarak kooperatif üyeleri ve esnafla bir araya geldi. Yoğun katılımla gerçekleştirilen organizasyonda konuşan Başkan Ercan Özel, ilçenin üretim gücünü ve ekonomik potansiyelini artıracak her yatırımın arkasında olduklarını belirterek kooperatiflerin yerel kalkınmadaki kritik rolüne dikkat çekti.

'Üretmeye ve büyümeye devam edeceğiz'

Bu yatırımın, Yenişehir'in lojistik altyapısına büyük dinamizm kazandıracağını vurgulayan Başkan Ercan Özel, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi Taşıma Kooperatifi'nin yeni yerinin ilçemize kazandırılmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu kıymetli adımın hem taşımacılık sektörüne hem de ilçemizin ekonomik gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Güçlü bir lojistik altyapısı, üretimin ve ticaretin en temel unsurlarından biridir. Yenişehir'imiz üretmeye, büyümeye ve güçlenmeye kararlılıkla devam edecektir."

Açılışın ardından kooperatif üyeleri ve bölge esnafıyla sohbet ederek talepleri dinleyen Başkan Ercan Özel, Kooperatif Başkanı Tahsin Mete başta olmak üzere yeni yerin hayata geçirilmesinde emeği bulunan tüm isimleri tebrik etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir'de lojistiğe güç katacak adım - Son Dakika

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