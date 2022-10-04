Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi - Son Dakika
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Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi

04.10.2022 09:28
Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası meslek gruplarının tamamını kazanan mevcut başkan Orhan Torun, yeniden bu göreve getirildi.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası meslek gruplarının tamamını kazanan mevcut başkan Orhan Torun, yeniden bu göreve getirildi.

Üyelerin yüzde 90'ının katıldığı seçimde Orhan Torun ile Orhan Erol'un listeleri yarıştı.

Beyaz oy pusulası ile yarışan Torun, yarışı 7 meslek grubunda da önde tamamladı.

Torun, seçimin ardından yaptığı açıklamada, "Odamıza yakışan güzel bir seçimi geride bıraktık. Hayırlı olmasını diliyorum. Ancak gençlerimize ayrı parantez açmak istiyorum. Seçimde onların büyük destek, katkı ve emeklerini gördük. Anladık ki bundan sonra gözümüz arkada kalmadan koltuklarımızı gençlere teslim edebileceğiz."

Ayrıca Torun, YESAN ve diğer projelerle ilgili çalışmalarına kaldıkları yerden devam edeceklerini bildirdi.

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Kaynak: AA

Orhan Torun, Yenişehir, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odasında başkanlığa yeniden Orhan Torun seçildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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