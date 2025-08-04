Yerel Kalkınma Hamlesi Başvuruları Sona Eriyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) tarafından hazırlanan Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programına başvurular Eylül ayında sona erecek.

BAKKA tarafından Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla ve yerelin gücünü harekete geçirmek amacıyla gerçekleştirilen Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı başvuruları 1 Ağıstos 2025 tarihinde başladı. Yapılan açıklamada yatırımcılara çağrıda bulunarak, başvuru için son tarihinde ise 30 Eylül 2025 olarak duyuruldu. Açıklamada "Zonguldak Karabük Bartın illerimizde bulunan yatırımcılarımızı programa başvurmaya davet ediyoruz" ifadesi kullanıldı. - BARTIN