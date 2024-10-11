Yerli Çelik Üreticileri Korundu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yerli Çelik Üreticileri Korundu

Bakanlık, sıcak haddelenmiş yassı çelik ithalatına anti-damping vergisi uygulayarak yerli üretimi korudu.

11.10.2024 12:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping önlemiyle yerli üreticinin ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'le, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping önlemi alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'deki üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürünü için geçen yıl bir damping soruşturması başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye'ye ihraç ederek bu pazardan aldıkları payı yüzde 90 artırdıkları bildirilerek, "Bu durumun, dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

"Tedbirler 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak"

Açıklamada, söz konusu ülkelere yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı da aktarıldı.

Söz konusu ürüne yönelik uygulanacak önleme ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konuldu. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Yerli üreticilerimiz, Bakanlığımız tarafından uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

Halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak da 2022 yılı Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulanmaktadır. 21 üründe 43 damping soruşturması ise halen devam etmektedir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden sektörlerimiz tarafından gerçekleştirilen başvurular üzerine, ilgili mevzuatta yer alan şartların sağlanması halinde Bakanlığımızca soruşturma açılabiliyor ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda tedbir alınabiliyor."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hindistan, Politika, Ekonomi, Japonya, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Çelik Üreticileri Korundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi Azerbaycan parası, Türk Lirası karşısında rekor tazeledi
11:34 2’si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu 2'si çocuk 5 kişiyi katleden caninin cezası belli oldu
11:06 ATM’lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu ATM'lerden para çekmek için artık bu belge zorunlu!
10:19 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı
09:56 Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf’un İstanbul’daki bazı şubeleri boş kaldı Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un İstanbul'daki bazı şubeleri boş kaldı
17:09 Monaco’da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu Monaco'da lüks aracının kontrolünü kaybederek park halindeki lüks araçlara dalan kadın sürücü, 1 milyon sterlinlik zarara sebep oldu
17:01 Dorukhan Toköz’den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Dorukhan Toköz'den çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
16:57 Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar Bakanlıktan izin alıp çiftçilerin başına bela olan domuzu avladılar
16:51 Yabani için karar verildi Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu Yabani için karar verildi! Sevilen dizinin hayranları bu haberi bekliyordu
16:44 13 gündür haber alınamayan Rojin’in başörtüsü bulundu 13 gündür haber alınamayan Rojin'in başörtüsü bulundu
16:41 Londra’da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi Londra'da 60 yaşındaki yolcuyu metro raylarına atan evsiz adam, müebbet hapis cezasına mahkum edildi
16:34 Basın toplantısına damga vuran an Ne anlama geldiğini hemen açıkladı Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı
16:28 Tanınmış Çift Altınbaşaklar’ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi Tanınmış Çift Altınbaşaklar'ın Boşanma Kararı ve Programdaki Tansiyon Yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2024 12:55:04. #1.12#
SON DAKİKA: Yerli Çelik Üreticileri Korundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.