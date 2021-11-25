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Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi - Son Dakika

Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi

25.11.2021 16:07
Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi

İlaç şirketi Centurion Pharma'nın Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayını, Üretim Tesisi ise European GMP sertifikalarını almaya hak kazanarak kalite standartlarını tescilledi.

İlaç şirketi Centurion Pharma'nın Ar-Ge Merkezi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayını, Üretim Tesisi ise European GMP sertifikalarını almaya hak kazanarak kalite standartlarını tescilledi.

Yüzde 100 yerli sermaye ile kurulduğu belirtilen Centurion Pharma, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 'Ar-Ge Merkezi' onayını aldı. İlaç şirketinin üretimlerini gerçekleştirdiği Ankara'daki üretim tesisi ise Avrupa'nın iyi üretim uygulamaları kriterlerine uygunluk sağlayarak, Avrupa Birliği ve dünya pazarlarına adım atmak için önemli bir adım olan European GMP Sertifikası'nı almaya hak kazandı.

"Bizim için yeni bir dönem başlıyor"

Yüksek kaliteli üretim standartları ve ürünlerin kalitesi ile dünya pazarına açılma hedefi doğrultusunda önemli bir başarı kaydettiklerini dile getiren Centurion Yönetim Kurulu Başkanı M. Ersin Erfa, "Şirket olarak temel hedefimiz her zaman ana tedavi alanlarımızda hastaların yenilikçi tedavilere erişimini kolaylaştırmak ve yaşam kalitelerini arttırmak oldu. Ar-Ge merkezimizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanması bizim için yeni bir dönemin başlangıcı. Üretim tesisimizin European GMP Sertifikası'na layık görülmesi ise hedeflerimizi global düzeye de taşımamızı sağlayacak kıymetli bir başarı. Orta Doğu, Balkanlar, Türki Cumhuriyetleri, Kuzey Afrika ve Asya ülkeleri öncelikli yurt dışı pazarlarımız arasında yer alıyor. Globalleşme yolunda ise AB ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde farklı işbirlikleri ile büyümeye hazırlanıyoruz" dedi. - İSTANBUL

Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi
Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi

Araştırma Geliştirme, Avrupa Birliği, Ankara, İlaç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli ilaç şirketinin kalite standartları tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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