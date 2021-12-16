Üye Girişi
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması - Son Dakika

Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması

16.12.2021 13:08
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında, yerli ürünlere dikkat çekerek bereketi anımsatmak ve askıda ekmek uygulamasından istifade eden vatandaşlara katkı sağlamak adına 'askıda zeytin' hayata geçirildi.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 'Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası' kapsamında, yerli ürünlere dikkat çekerek bereketi anımsatmak ve askıda ekmek uygulamasından istifade eden vatandaşlara katkı sağlamak adına 'askıda zeytin' hayata geçirildi. Bu kapsamda, fırınlardan askıda ekmek alan tüm vatandaşlara destek olmak adına doğal ve yerli zeytin ikram ediliyor.

Her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli malı tüketiminin öneminin farkına varılması için çeşitli etkinlikler düzenlenen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası, Ordu'nun farklı noktalarında çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor. 1. Dünya Savaşı sonrası oluşan ekonomik sıkıntıların ardından yabancı ülkelere para akışının önünün kesilmesi ve toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla hayata geçirilen Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda yerli tüketimin bilinçli olarak artmasını hedeflenirken, tutumlu olmanın, yatırım yapmanın, paylaşmanın ve yerli malı kullanmanın önemi vurgulanıyor.

Geleneksel yöntemlerle hasat edilen gıdalar vatandaşlara ulaştırılıyor

Ordu'nun Ünye ilçesinde, dünyanın en kaliteli zeytin unvanına sahip Gemlik zeytini ile sektördeki yerini alan ve zaman içerisinde doğal ve yerli üretilen ürünler ile ürün yelpazesini genişleten Çalıkoğlu Gıda, hem doğal olarak üretilen ürünlerin gıda güvenliğini sağlayarak, sofralara ulaşmasını sağlıyor, hem de kuruluşundan bu güne kadar yerli üretime destek oluyor. Geleneksel yöntemlerle hasat edilen gıdaları vatandaşlara ulaştıran, bünyesinde bulunan yaklaşık 150 çeşit farklı ürün için Çalıkoğlu ve Mytat markasıyla 81 ile hizmet veren firma, Anadolu'da üretimi sağlanan doğal ürünleri, tüketicilerin her birine sağlıklı bir şekilde ulaştırmak adına çaba sarf ediyor.

'Askıda zeytin' uygulaması ile doğal ve yerli zeytin ikram ediliyor

Çalıkoğlu Gıda, 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan ve yerli ürünlerin önemine dikkat çekmek adına 'askıda zeytin' uygulamasını başlattı. Hayata geçirilen uygulama kapsamında, Ünye'deki belirlenen fırınlara zeytin teslim eden firma yetkilileri, hem yerlilik ile doğallığı vurgulamak, hem de bereketi anımsatmak adına askıda ekmek alan vatandaşlara zeytin ikram ediyor. Zeytin üretim tesisi Bursa Orhangazi'de olan ve geleneksel yöntemlerle hasat edilen doğal ve yerli zeytinler, vatandaşlara yerli ürünleri hatırlatmak ve tüketilecek ürünlerin ülkede üretilen ürünlerden seçilmesinin gerekliliğini vurguluyor.

"Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda bereketli tanelerden ikram etmeyi amaçladık"

Çalıkoğlu Gıda Firması'nın Genel Müdürü Resül Çalık, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında, özellikle kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan, bereketli taneler olarak adlandırılan doğal ve yerli zeytini vatandaşlara ulaştırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu kapsamda, Ünye ilçesinde belirlenen fırınlarla anlaşma yaparak, 'askıda zeytin' uygulamasını hayata geçirdiklerini ifade eden Çalık, "Zeytinin kahvaltı sofralarının yanı sıra tüm öğünlerde ve her koşulda tüketilebildiğini, bu nedenle Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda bereketli tanelerden ikram etmeyi amaçladıklarını belirterek firmasının ülkemiz topraklarında yetişen değerli ürünlerimizi el değmeden sağlıklı ve güvenilir bir şekilde, bölgemiz istihdamına katkı sağlayarak ve etik çizgimizden ödün vermeden büyük bir heyecan, azim, kararlılık ve istikrarla çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. - ORDU

Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması
Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması

Yatırım, Zeytin, Ünye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:08 Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:07 Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak Beşiktaş, Portekiz'in en iyi hocasını getiriyor! Sergen Yalçın'ı unutturacak         
13:15
Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı Avustralya'da şişme şato kazası: 4 çocuk yaşamını yitirdi, 5'i yaralı         
13:10
Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük Dilenirken yakaladıkları kişinin üzerinden çıkan para zabıtaları şaşırttı: İlk defa böylesini gördük         
12:38
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı         
12:07
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin Bilim Kurulu üyesinden Türkiye'de 6 kişide görülen Omicron varyantıyla ilgili bir iyimser bir de kötümser tahmin         
11:23
Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak Son Dakika: Asgari ücret pazarlığında son gün! Komisyon son toplantısını bugün yapacak         
10:53
Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü Otomobilini satmaya götürdü, öğrendiği gerçekle başından aşağı kaynar sular döküldü         
10:19
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:26:27. #1.13#
SON DAKİKA: Yerli Malı Haftası'nda 'askıda zeytin' uygulaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement