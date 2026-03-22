Yerli Patent Başvurularında Artış

22.03.2026 14:56
Türkiye'de yerli patent başvuruları %12 artışla 11,394'e ulaştı, inovasyon kapasitesi güçleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, yerli patent başvurularının geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 11 bin 394'e, patent tescil sayısının ise yüzde 10 artışla 3 bin 738'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlıktan, 2025 yılına ilişkin yerli patent ve faydalı model başvurularına ilişkin yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin inovasyon kapasitesi güçlenmeye devam ederken başvuru sayılarındaki artış dikkati çekti.

Geçen yıl yerli patent ve faydalı model başvurularında, AR-GE merkezleri yüzde 30 payla ilk sırada yer aldı. AR-GE merkezlerini, yüzde 16 ile diğer özel sektör firmaları, yüzde 15 ile üniversiteler ve yüzde 6 ile teknoloji geliştirme bölgeleri izledi. Kalan başvurular ise bireysel başvuru sahipleri ve diğer kurumlar tarafından gerçekleştirildi.

Firma bazında liderler belli oldu

Yerli patent başvuruları, son 3 yılda istikrarlı bir artış gösterdi. 2023 yılında 8 bin 663 olan başvuru sayısı, 2024'te yüzde 18 artışla 10 bin 186'ya yükseldi. Aynı dönemde, patent tescil sayıları da artış eğilimini sürdürdü. Başvuruların teknoloji alanlarına göre dağılımında, bilgisayar teknolojileri, dijital ağ sistemleri ile ulaşım ve taşımacılık alanları ön plana çıktı. Bu tablo, Türkiye'nin dijitalleşme ve ileri teknoloji odaklı dönüşüm sürecini yansıttı.

Yerli patent ve faydalı model başvurularında, firma bazında 2025 yılı liderleri de belli oldu. Türk Telekom 921 başvuruyla ilk sırada yer alırken Turkcell Teknoloji 612 başvuruyla ikinci, TOGG ise 442 başvuruyla üçüncü sırada konumlandı. Bu firmaları Arçelik, Sersim İç Dış Ticaret, ROKETSAN, TUSAŞ, Mercedes-Benz Türk, MAN Türkiye ve ASELSAN takip etti.

Başvurulardaki artış, Türkiye'nin inovasyon kapasitesini güçlendirdiğini ve Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda önemli bir ivme yakaladığını ortaya koydu.

Türkiye'nin teknoloji ihraç eden ülkeler arasında daha güçlü bir konuma ulaşması amaçlanıyor

Sağlıktan ulaşıma, savunmadan eğitime, sanayiden uzaya kadar geniş bir alanda fikri mülkiyet haklarının korunması, etkin kullanımı ve ticarileştirilmesi kritik önem taşıyor. Bu kapsamda, AR-GE yatırımlarının teşviki, teknoloji transferinin hızlandırılması ve rekabet gücünün artırılması öncelikli hedefler arasında bulunuyor.

Yerli patent başvurularındaki yükselişin, yalnızca sayısal bir artış olmadığı, aynı zamanda Türkiye'nin küresel rekabet gücünü artıran ve bilgiye dayalı kalkınma modelini güçlendiren stratejik bir dönüşümün somut göstergesi niteliğinde olduğu da değerlendiriliyor.

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla desteklenen bu süreçte, Türkiye'nin yenilikçi fikirleri ticarileştiren, teknoloji üreten ve ihraç eden ülkeler arasında daha güçlü bir konuma ulaşması hedefleniyor.

"Fikri mülkiyet başvurularında yükselişimiz devam ediyor"

Öte yandan Bakan Kacır da NSosyal hesabından, yerli patent ve faydalı model başvurularının dağılımına ve başvuru liderlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Başvurularda ilk sıralarda olan firmaları tebrik eden Kacır, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Fikri mülkiyet başvurularında, yükselişimiz devam ediyor. 2025'te bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularımız yüzde 12 artışla 11 bin 394'e, patent tescil sayılarımız yüzde 10 artışla 3 bin 738'e ulaştı. AR-GE merkezlerimiz yerli patent ve faydalı model başvurularının yüzde 30'unu, üniversitelerimiz yüzde 15'ini, teknoparklarımız yüzde 6'sını gerçekleştirdi. Bilgisayar teknolojileri ve dijital ağ sistemlerindeki başvuru sayıları, yüksek teknoloji alanlarında dönüşümün hızlandığını gösteriyor. Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda patentlerimiz bize güç katıyor."

Kaynak: AA

