Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı

Yerli turistlerin bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, bu dönemde seyahate çıkanların sayısı azalsa da harcamalar artış gösterdi. Harcamaların büyük bir kısmı kişisel harcamalardan oluşurken, yeme-içme, ulaştırma ve konaklama sektörleri en fazla payı aldı. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 lira olarak kaydedildi.

23.07.2024 10:37
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Yerli turistlerin bu yılın ocak-mart döneminde yurt içinde yaptığı seyahat harcamaları, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin lira oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024'ün birinci çeyreğine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı.

Buna göre, bu yılın ilk çeyreğinde yurt içinde ikamet eden 8 milyon 262 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 azalarak 9 milyon 854 bine geriledi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 65 milyon 239 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,6 gece oldu.

Harcamalar arttı

Yerli turistlerin yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı söz konusu dönemde yüzde 103,2 artarak 45 milyar 262 milyon 452 bin lira olarak gerçekleşti.

Bu harcamaların 43 milyar 273 milyon 587 bin lirayla yüzde 95,6'sını kişisel harcamalar, 1 milyar 988 milyon 864 bin lirayla yüzde 4,4'ünü ise paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına yapılan ortalama harcama ise 4 bin 593 lira olarak kayıtlara geçti.

İlk çeyrekte toplam seyahat harcamalarında en fazla payın yüzde 33,3 ile yeme-içme, yüzde 28,8 ile ulaştırma ve yüzde 10,9 ile konaklamada olduğu görüldü.

Harcama türlerinin geçen yılın aynı dönemine göre değişim oranları incelendiğinde ise yeme-içmede yüzde 91,4, ulaştırmada yüzde 80,8 ve konaklamada yüzde 127,3'lük artış gerçekleşti.

Yakınları ziyaret ilk sırada

Ocak-mart döneminde yakınları ziyaret amacıyla yapılan seyahatler yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 22,5 ile "gezi, eğlence, tatil", yüzde 6,6 ile "sağlık" izledi.

Bu dönemde seyahate çıkanlar 53 milyon 228 bin geceleme sayısıyla en çok "arkadaş veya akraba evinde" kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 4 milyon 971 bin gecelemeyle "otel" yer alırken, "kendi evi" 4 milyon 354 bin geceleme sayısıyla üçüncü sırada kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli Turistlerin Yurt İçi Seyahat Harcamaları Arttı - Son Dakika

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