Yerli üretici Avrupa turuna çıkarak ayakkabı sektörüne girecek

Pandemiyi fırsata dönüştüren hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, 20 milyar dolarlık ihracata koşuyor. Mooi Butik Kurucusu Kübra Kalkan, "2017'de bir apartman dairesinde temellerini attığımız markamız 4 yılda yüzde 600, yalnızca 2021'de ise yüzde 100 büyüdü. 2022'de Avrupa'da yatırım turuna çıkarak mağazalaşmaya odaklanacağız. Mooi Shoes markasıyla ayakkabı sektörüne de gireceğiz" dedi.

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB)'in verilerine göre, Türkiye'nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı, 2021'in 11 aylık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,3 oranında artarak 18,4 milyar dolar seviyesine çıktı. Bu dönemde Almanya, İspanya, İngiltere ve İsrail gibi ülkelerin yer aldığı en fazla ihracat yapılan coğrafyalarda yüzde 50'ye varan artışlar elde edildi. Pandeminin yarattığı yeni dünya düzeninin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatına açılım getirdiğini belirten Kübra Kalkan, "Bu yıl 10 milyon dolarlık üretimimizin 3 milyon dolarlık kısmını ihraç ettik. 2022'de 3 kat büyüyerek üretimimizi 30 milyon dolara, ihracatımızı da 5 kat artırarak 15 milyon dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Avrupa'daki faaliyetlerimizi, ihracatın yanı sıra mağazalaşma çalışmalarımızla da hızlandıracağız. Avrupa ülkeleri ve Türki Cumhuriyetler, ihracatta hedef pazarlarımız arasında yer alıyor" dedi.

AVRUPA'DA YATIRIM TURUNA ÇIKACAK

2022'de Avrupa'da yatırım turuna çıkmaya hazırlandıklarını söyleyen Kübra Kalkan, konuya ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu yılın son çeyreğinde Kosova'nın en büyük perakende markasıyla ortaklık kurarak açtığımız mağaza aracılığıyla Avrupa'daki ihracat odaklı faaliyetlerimize yeni bir boyut getirdik. Yatırım turu ile oldukça yüksek bir yatırım almayı, ürün çeşitliğimizi artırarak Avrupa, Balkanlar ve Türki Cumhuriyetlerde mağaza zincirleri kurmayı hedefliyoruz. Ayakkabı, terlik, bot, sandalet ve çizme imalatına başlayarak Mooi Shoes markasıyla ayakkabı sektörüne de girmeyi planlıyoruz"

ÜRÜN YELPAZESİNİ GENİŞLETEREK "MADE İN TÜRKİYE" ETİKETLİ ÜRÜNLERE TALEBİ ARTIRACAK

Türk stilistlerin imzasını taşıyan yenilikçi ürünlerle hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün Avrupa'daki temsil gücünü artıracaklarını belirten Kübra Kalkan, "2 yıldır sürdürdüğümüz ihracat faaliyetlerimizde Balkan ülkeleri büyük bir pay alıyor. Kosova jean ve sweatshirtleri, Arnavutluk, Sırbistan ve Bulgaristan elbise çeşitlerini tercih ediyor. Ürün yelpazemizi genişleterek 'Made in Türkiye' etiketli ürünlere talebi artıracağız" diye konuştu.