Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, "EFES-2022 Tatbikatı"nda sergileniyor - Son Dakika
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Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, "EFES-2022 Tatbikatı"nda sergileniyor

05.06.2022 11:03
Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, "EFES-2022 Tatbikatı"nda sergileniyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük planlı tatbikatlarından EFES-2022'de yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2022, birleşik, müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı, dost ve müttefik ülke unsurlarının da katılımıyla İzmir'in Seferihisar ilçesinde devam ediyor.

Tatbikat alanında, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda oluşturulan sergi bölümünde, 42 firmanın standı yer alıyor. Stantlarda, yerli ve milli savunma sanayi sistemleri sergileniyor.

Tatbikat, SİHA'lardan helikopterlere, savaş gemilerinden mühimmatlara, elektronik harp sistemlerinden radar sistemlerine kadar birçok sistemi geliştiren, üreten ve güvenlik güçlerinin hizmetine sunan Türk savunma sanayisinin kabiliyetlerinin de katılımcı ülkelerce sahada görülmesine olanak sağlıyor.

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yerli ve milli savunma sanayi sistemleri, 'EFES-2022 Tatbikatı'nda sergileniyor - Son Dakika

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