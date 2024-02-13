Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran\'a kadar sıfır

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: Deprem korkusu yaşamak istemeyenler bu 9 şehre taşınabilir

Deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul'da sürekli korku salınmasının kimseye faydası olmadığını belirterek, deprem korkusu yaşamak istemeyenlere Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Sinop, Kastamonu ve Zonguldak gibi şehirleri önerdi. Ercan, bu şehirlerde bol yeşillik, oksijen, deniz, balık, içten dostluk ve güvenli bir yaşamın olduğunu söyledi.