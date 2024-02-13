Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır - Son Dakika
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Ekonomi

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar sıfır

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran\'a kadar sıfır

Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

13.02.2024 08:41
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Yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır olarak uygulanacak.

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Karar ile yeşil mercimek ithalatında gümrük vergisi 30 Haziran'a kadar yüzde sıfır oldu.

Kaynak: AA

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