Yeşil Sanayi Buluşmaları Bursa\'da Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 9 ilde düzenlenecek 'Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu.

Dünya Bankası destekli Türkiye Yeşil Sanayi Projesi kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen ve 9 ili kapsayan 'Türkiye Yeşil Sanayi Buluşmaları'nın ilk durağı Bursa oldu. Bursa'nın ardından Türkiye'nin önde gelen sanayi kentleri olan Denizli, Kayseri, Tekirdağ, Samsun, Konya, Gaziantep, Adana ve İzmir'de de Bakanlık uzmanları, sanayiciler, akademisyenler ve sektör paydaşlarının katılımıyla ticaret ve sanayi odalarının ev sahipliğinde programlar gerçekleştirilecek.

Sanayide yeşil dönüşüm hız kazanacak

9 ilde gerçekleştirilecek buluşmalar ile sanayide yeşil dönüşüm çalışmalarına hız kazandırılması, kaynak verimliliğinin desteklenmesi, bilgi paylaşımının artırılması ve sanayi üretiminin sürdürülebilir bir anlayışla geliştirilmesinin teşvik edilmesi amaçlanıyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde düzenlenen Yeşil Sanayi Buluşması'nda da sanayi işletmelerine yeşil dönüşüm sürecinde yararlanabilecekleri ulusal ve uluslararası finansman kaynakları, destek mekanizmaları ve teşvik programlarına ilişkin kapsamlı bilgiler aktarıldı. - ANKARA