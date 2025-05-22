Yeşilyurt Belediye Başkanı Geçit, MÜSİAD ile İş Dünyasını Buluşturdu

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, MÜSİAD Malatya Şubesi'nin düzenlediği "Dost Meclisi" programında iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelerek, şehrin kalkınmasına yönelik iş birliği ve ortak akıl vurgusu yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Malatya Şubesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen "Dost Meclisi" programına katılarak iş insanlarıyla bir araya geldi. Programda, şehrin kalkınması ve yerel yönetimlerle iş dünyası arasındaki iş birliği imkanları ele alındı.

MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin'in ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, deprem sonrası Malatya ve bölge ekonomisinin durumu ile iş dünyasının talepleri masaya yatırıldı. Programda söz alan Başkan Geçit, ortak akıl ve iş birliği vurgusu yaparak, "Şehrimizi daha yaşanabilir ve üretken hale getirmek için kamu ve özel sektör olarak birlikte çalışmalıyız. MÜSİAD gibi önemli kuruluşlarla fikir alışverişinde bulunmak bizim için çok kıymetlidir" ifadelerini kullandı.

Toplantıda, ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm ve dijital dönüşüm gibi konularda yapılan ve planlanan projeler hakkında bilgi veren Geçit, "Seçim sürecinde de vurguladığımız gibi istişareyle hareket ederek bu şehri yöneteceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde olmayı sürdüreceğiz" dedi.

Programda söz alan iş dünyası temsilcileri de sektörlerine dair görüş, öneri ve beklentilerini dile getirerek, belediye ile doğrudan kurulan bu tür iletişim kanallarının önemine dikkat çekti.

Toplantı sonunda MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Yunus Akçin, katkılarından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'e teşekkür plaketi takdim etti. - MALATYA