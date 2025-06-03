Yeşilyurt\'ta Kurban Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Yeşilyurt Belediyesi, vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı ve düzenli ortamlarda yerine getirmeleri amacıyla ilçede 41 ayrı noktada kurban satış ve kesim alanı oluşturdu.

6 Haziran Cuma günü başlayacak Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarını sürdüren Yeşilyurt Belediyesi, ilçede kurban satış ve kesim yerlerinin yanı sıra ibadethane, mezarlık, park ve pazar yerlerinde de temizlik ve denetim çalışmalarına hız verdi.

Kurban ibadetlerinin hijyenik koşullarda gerçekleştirilmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, vatandaşların rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi adına ekiplerin bayram süresince sahada olacağını söyledi. Başkan Geçit, "41 ayrı noktada oluşturduğumuz kurban satış ve kesim alanları, hem vatandaşlarımızın hem de kurban satıcılarının ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlandı. Bu alanlarda düzenleme ve dezenfekte çalışmaları yapılarak kullanıma hazır hale getirilecek" dedi.

Kurban Bayramına sayılı günler kala ilçedeki market, pastane, şekerci ve pazar yerlerinde gıda denetimlerinin artırıldığını aktaran Başkan Geçit, mezarlıklar, kaldırımlar, refüjler ve yaşam alanlarının da detaylı temizlikten geçirildiğini ifade etti.

Zabıta ve Temizlik Hizmetleri Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Veteriner Hekim ve Din Görevlilerinden oluşturulan Kurban Denetim Birimi'nin de görev başında olacağını açıklayan Başkan Geçit, kesim işlemlerinin dini vecibelere ve hijyen kurallarına uygun şekilde gerçekleştirilmesi için sıkı denetimler yapılacağını söyledi.

Belirlenen alanlar dışında, cadde ve sokaklarda kurban kesim işlemi yapılmasının yasak olduğunu hatırlatan Başkan Geçit, bu kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını vurguladı. Geçit, "Sıcak hava nedeniyle kontrolsüz ve uygunsuz yerlerde yapılan kesimler toplum sağlığını tehdit eder. Vatandaşlarımızdan belirlenen yerlerin dışında kesim yapmamalarını özellikle rica ediyoruz. Kurban ibadetlerinin huzur içinde yerine getirilmesi ve bayramın manevi havasının bozulmaması için tüm hazırlıklarımızı tamamladık" diye konuştu. - MALATYA