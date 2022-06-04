Yetiştiricilere sıvat desteği - Son Dakika
Üye Girişi

Yetiştiricilere sıvat desteği

04.06.2022 14:46
Yetiştiricilere sıvat desteği

Malatya'nın Darende ilçesinde, çelik galvanizli sıvat (hayvanların su içmesine elverişli suluk) dağıtım programı yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, çelik galvanizli sıvat (hayvanların su içmesine elverişli suluk) dağıtım programı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlediği Mera Islah ve Amenajman Projesi çerçevesinde imalatı tamamlanmış ve kullanıma hazır sıvatların Darende İlçesinde dağıtımı gerçekleştirildi. Sıvatların dağıtım törenine, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı Ramazan Çolak, Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürü Mesut Arı, Darende İlçe Tarım ve Orman Müdürü Suat Demir, Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın ve yetiştiriciler katıldı. - MALATYA

Yetiştiricilere sıvat desteği
Yetiştiricilere sıvat desteği
Yetiştiricilere sıvat desteği

YORUMLAR
500
Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi Başarılı olan takımlara çiçek hediyesi MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, Darende'de vatandaşlarla buluştu
Kaynak: İHA

Hisarcık, Malatya, Darende, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yetiştiricilere sıvat desteği - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:01 Geziciler için "Bunlar çürük, bunlar sürtük" ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini yineledi
14:58 Amca iki yeğenini tabancayla vurarak öldürmüştü! Olayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı
14:53 İYİ Partili Ağıralioğlu'ndan CHP açıklaması: CHP'ye rüyasında oy verdiğini gören sağcı gusül abdesti alır
14:46 Tıp dünyasını şaşkına çeviren olay! Hamileyken eşiyle birlikte olan kadın, yeniden hamile kaldı
14:42 Shakira, ihaneti affetmedi, 12 yıllık sevgilisi Gerard Pique ile yollarını ayırdı
14:37 Beşiktaş, Norveçli golcü Alexander Sörloth'un transferi için aradığı kaynağı buldu
14:21 Banu Alkan'dan Aleyna Tilki çıkışı: Beni izleyip o kalın belleriyle taklit ediyorlar
14:16 Esra öğretmen, öğrencilerin eksikleri için yetkililere seslenmişti 40 gönüllü öğrencilerin yüzlerini güldürdü
14:10 Fenerbahçe bu sezon Moussa Dembele ile tekrar görüşmelere başladı
13:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam açıklaması: Her kesimden vatandaşın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 15:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Yetiştiricilere sıvat desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement