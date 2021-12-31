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Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi - Son Dakika

Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi

31.12.2021 23:57
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir'de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Taksi ücretlerine gelen yeni yıl zammı nedeniyle Eskişehir'de taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksiciler uzun kuyruklar oluşturdu.

Yeni yıldan itibaren geçerli olmak üzere taksimetre açılış ve kilometre başına artış ücretlerine zam geldi. Yeni ücretlerin taksimetrelere uygulanması ise yetkilendirilmiş servisler tarafından 31 Aralık'ta yapılıyor. Kent merkezinde 468 adet taksi bulunan Eskişehir'de, sadece tek yetkili servis bulunuyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren taksimetrelerini güncelletmesi gereken taksici esnafı, servis önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Mesai zamanını taksimetre kuyruğunda harcayan taksiciler ise hem çalışamamaktan hem de müşterilere hizmet verememekten dert yandı. Metrelerce uzayan 'Sarı kuyruk' drone ile havadan görüntülendi.

"İş saatinde burada oyalanıyoruz"

Zam ayarının yapılacağının 15 gün önceden bilinmesine rağmen hizmetin aksatıldığını söyleyen taksici Ferhat Akçalı, "İşlerin yoğun olduğu zamanlarda uygulamaların burada yapılması yanlış oluyor. Bu durum belli saatlerde, belli duraklara gelinerek yapılmış olsa ne vatandaş mağdur olur ne de taksici esnafı burada saatlerce sıra bekler. Bir saat oldu bekliyoruz, önümüzde 200 tane araba var. Zam ayarının yapılacağı 15 gün öncesinden biliniyor. Yapacakları şey fazla adam ayarlamak olacak, durakları gezip ayar yapabilirler. Buraya gelmek zorunda olunacaksa da haftanın belli günleri duraklar ayarlanacak, 5 iş gücüne bölünecek. Biz aldığımız zammı zaten burada yiyoruz. İş saatinde burada oyalanıyoruz. Vatandaş diyor ki 'taksi bulamıyoruz'. Böyle bir zamanda nasıl taksi bulursun?" ifadelerini kullandı" diye konuştu.

"20 geliş 20 gidiş olmak üzere 40 kilometre yol yaptık"

Taksimetrelerini güncelletmek için toplamda 40 kilometre mesafe kat ettiklerini ve zarara uğradıklarını aktaran taksici Münür Şenol ise, "Bir saate yakındır bekliyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Tek yerden yapılıyor, millet eziyet çekiyor. ya duraklarda birkaç tane adam görevlendirerek, ya da belli günlerde duraklara ayırarak yapılması gerekiyor. Burada 200'den fazla araba var. Millet taksi bulamıyoruz diyor. Taksi sıkıntısı yok aslında. 20 geliş, 20 gidiş olmak üzere 40 kilometre yol yaptık. Bu da şoföre yazıyor. Şoför kazanamıyor. Buna bir çözüm bulmaları gerekir. Her sene bu eziyet yaşanıyor. Şu anda belki de 250 tane taksi var. Mağdur olan biziz, hatta mağdur olan vatandaş oluyor. Eskişehir'de şu anda taksi bulunmuyor. Taksi yok diye şikayet ediyorlar. Biz burada keyfimizden durmuyoruz" dedi.

"5 dakikalık iş için 850 TL"

Taksici esnafının her yıl taksimetre güncelleme mağduriyetini yaşadığını dile getiren Eskişehir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Suat Er ise yaptığı açıklamada şunları söyledi;

"Taksimetre güncelleme ücreti geçen yıl 500 TL iken bu yıl 850 TL oldu. Bu konudan çok muzdaribiz. Ayarlama ücreti dolar üzerinden belirleniyor. Eskişehir'de de bir tek yapan yer var. Biz uzun pazarlıklar sonucunda fiyatı 850 liraya düşürebildik. Sadece tek yer var, alternatifi yok. Türkiye genelinde de farklı illere sorarak araştırma yaptık. Fiyatlar oralarda da hemen hemen aynı. Güncellemeyi yapan arkadaşla konuştuğumuzda o da kendisine 100 TL para kaldığını söylüyor. Yapılan iş 5 dakikalık bir iş ancak fiyat çok yüksek. Esnafa yazıktır, bu çok para. Bir taksimetre ayarı için bu kadar istenmesi çok yazık." - ESKİŞEHİR

Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi
Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi

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Türk Lirası, Eskişehir, Yeni Yıl, Taksi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yılbaşı zammı için 'Sarı kuyruk' havadan görüntülendi - Son Dakika
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