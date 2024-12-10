Yıldırım Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destekli İstihdam Modeli - Son Dakika
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Ekonomi

Yıldırım Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destekli İstihdam Modeli

Yıldırım Belediyesi\'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destekli İstihdam Modeli

Yıldırım Belediyesi'nin öncülüğünde hayata geçirilen Destekli İstihdam Modeli projesi, 300 özel ihtiyaçlı bireyden 75'inin istihdama kazandırılmasını sağladı. Proje, eğitimler ile bireylerin iş hayatına uyum sağlamalarına yardımcı oluyor.

10.12.2024 14:16  Güncelleme: 14:19
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Yıldırım Belediyesi'nin yerel yönetimler arasında bir ilk olarak hayata geçirdiği 'Destekli İstihdam Modeli' projesi kapsamında eğitim verilen 300 özel ihtiyaçlı bireyden 75'i istihdama kazandırıldı.

Yıldırım Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim tarafından uygulanan 'Destekli İstihdam Modeli' projesi özel ihtiyaçlı bireylere iş imkanı sağlıyor. Proje kapsamında 'kendini tanıma ve yeteneklerini keşfetme', 'sosyal uyum ve iletişim', 'görüşme teknikleri ve özgeçmiş hazırlama', 'iş yeri kuralları ve işe uyum' konularında 40 oturumluk eğitim verilen özel ihtiyaçlı bireyler, daha sonra şartlarına uygun firmalarda istihdam ediliyor. Yıldırım Belediyesi tarafından eğitimleri tamamlanan ve görevlendirilen 'İş Koçu', istihdam edilen bireylerle birlikte iş yerine giderek onların işe uyumu ve çalışma teknikleri konusunda destek oluyor. 2021 Eylül ayında hayata geçirilen proje kapsamında, 300 kişiden 75'i farklı sektörlerde istihdam edildi.

Yerel yönetimlerde bir ilk

Destekli İstihdam Projesi kapsamında işe yerleştirdikleri Mina Tokaki'yi ziyaret eden Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Sevginin, özverinin, aşamayacağı bir engel yok. Bu farkındalıkla göreve geldiğimiz ilk günden itibaren özel ihtiyaçlı kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırarak, onların topluma entegrasyonu noktasında çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Yine, Türkiye'de ilk defa bir yerel yönetim olarak, 'Destekli İstihdam Modeli' projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Proje kapsamında özel kardeşlerimizi yeteneklerine göre farklı sektörlere yerleştirdik. Onların mutluluğuna katkı sağlamak bizim için mutlulukların en büyüğü. Projemizi geliştirerek, daha fazla hemşehrimize destek olacağız" ifadelerini kullandı.

Yıldırım'da engeller aşılıyor

Aldığı eğitim sonrası BHB Style Tekstil'de işe yerleştirilen Mina Tokaki, "Başkanıma sözüm vardı. İşe girdiğimde ilk maaşımla tatlı getirecektim. Başkanım benden önce davrandı. Desteklerinden ötürü Yıldırım Belediyesi'ne ve başkanımız Oktay Yılmaz'a çok teşekkür ediyorum" dedi.Engelli İşkoçu Mehmet Encu, verdikleri işe uyum eğitimi sonrasında Mina Tokaki'yi tekstil firmasında istihdama kazandırdıklarını belirterek, "Destekli İstihdam Modeli ile hem bireye hem ailesine hem de işe yerleştirdiğimiz firmaya destek sağlıyoruz ve kalıcı istihdam için destek vermeye devam ediyoruz" sözlerini kaydetti. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yıldırım Belediyesi'nden Özel İhtiyaçlı Bireylere Destekli İstihdam Modeli - Son Dakika

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