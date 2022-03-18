Yıldırım: "Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur" - Son Dakika
Üye Girişi

Yıldırım: "Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur"

18.03.2022 11:32
Yıldırım: "Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur"

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin'in uzun vadeli bir yatırım destinasyonu olduğunu belirterek, "Kent her geçen gün gelişiyor.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Yıldırım, Mersin'in uzun vadeli bir yatırım destinasyonu olduğunu belirterek, "Kent her geçen gün gelişiyor. Yeni sanayi alanları kentin geleceğine ışık tutuyor" dedi.

Yılbor Boru Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım, yaptığı açıklamada, Mersin'in her geçen gün gelişen bir sanayi üssü olduğunun altını çizerek, "Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur. Her geçen gün gelişen ve yeni iş imkanları oluşan Mersin'in önümüzdeki 10 yıllık süreçte çok farklı bir noktaya gideceği açıkça görülmektedir. Bundan dolayı da yatırımcının büyük bir ilgisi ile karşı karşıyayız. Özellikle her geçen gün gelişen organize sanayi bölgeleri içerisinde yer almak isteyen yatırımcılar resmi başvuruları ile kentin geleceğine olan güvenlerini ortaya koymaktadırlar" dedi.

"STK'lara büyük iş düşüyor"

Yıllardır 'ucuz kent' algısı olan Mersin'de fiyatların son birkaç yıl içerisinde enflasyonun da etkisiyle hızla arttığına dikkat çeken Yıldırım, "Bu hızlı yükselişte kentin gelişim sürecinin yavaş yavaş tamamlanıyor, kent merkezinde inşaat alanlarının sınırlanıyor olmasının büyük etkisi var. Limanı, yapımı devam eden Çukurova Bölgesel Havalimanı, hızla büyüyen OSB'leri ve sosyal yaşam alanlarının çokluğu ile dikkat çeken Mersin, yatırım için tam bir cazibe merkezidir. Bu anlamda kentin tanıtımı, yeni yatırımların, yeni istihdam alanlarının Mersin'e çekilmesi adına STK'larımıza, oda ve borsalarımıza büyük görev düşüyor" ifadelerini kullandı. - MERSİN

YORUMLAR
500
Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar Kahvehanede kadına yönelik şiddetle mücadeleyi anlattılar

Hasan Yıldırım, Yatırım, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yıldırım: 'Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur' - Son Dakika


Son Dakika
11:29 Galatasaray, Avrupa'dan kasasını doldurup döndü! Gelir miktarı şaşkınlık yarattı
11:15 Dolardaki yükseliş trendi sürüyor: 17,79 TL
11:15 Meğer set aşkıymış! Cem Yılmaz 21 yaş küçük sevgilisiyle kameralara yakalandı
11:11 Japonya'daki depremin ardından Toyota, 11 fabrikada üretimi geçici olarak durdurdu
11:04 Ayrıldığı kız arkadaşını, yeni erkek arkadaşıyla görünce silahını çıkardı ve ikisine de kurşun yağdırdı
11:02 Mehmet Ali Kulat son anketleri yorumladı: AK Parti hâlâ birinci ama makas çok daraldı, aşiretler Millet'e kayıyor!
10:46 Survivor'da Batuhan Karacakaya ve Mert Öcal birbirine girdi! Acil durum konseyi duruma el koydu
10:45 Bugün bir destanın yazıldığı gün: 107 yıl önce bugün Çanakkale geçilmez dediler!
10:43 2019 yılında evlenmişlerdi: Ebru Şallı ile Uğur Akkuş boşanma kararı aldı, hemen soyadını değiştirdi
10:40 Marcao'ya iki dev takım talip: Hayran kaldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2022 11:40:26. #1.13#
SON DAKİKA: Yıldırım: "Mersin, uzun vadeli bir yatırım destinasyonudur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement