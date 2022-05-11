Yılın İlk 4 Ayında Türkiye Limanlarına 54 Kruvaziyer Yanaştı - Son Dakika
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Yılın İlk 4 Ayında Türkiye Limanlarına 54 Kruvaziyer Yanaştı

11.05.2022 14:20
Yılın İlk 4 Ayında Türkiye Limanlarına 54 Kruvaziyer Yanaştı

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye limanlarına 54 kruvaziyer gemisi yanaştı. Pandemi nedeniyle geçen yılın ilk dört aylık döneminde ise Türk limanlarına kruvaziyer gemisi yanaşmamıştı.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2022 yılının ilk 4 ayında Türkiye limanlarına 54 kruvaziyer gemisi yanaştı. Pandemi nedeniyle geçen yılın ilk dört aylık döneminde ise Türk limanlarına kruvaziyer gemisi yanaşmamıştı.

Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, yılın ilk 4 ayında Türkiye genelinde yer alan 9 limana yanaşan kurvaziyerlerle ilgili verileri açıkladı. Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden paylaştığı verilere göre; bu yılın ilk 4 ayında 9 limana 54 kruvaziyer gemisi yanaştı.

KRUVAZİYER GEMİSİNİN EN ÇOK YANAŞTIĞI LİMAN KUŞADASI OLDU:   Kuşadası'ndaki limana 32 kruvaziyer gemisi yanaştı. Onu 13 gemiyle İstanbul Galataport izledi. İzmir Çeşme ve Bodrum limanlarına yanaşan gemi sayısı da 2'şer oldu.

LİMANLARA YANAŞAN KRUVAZİYERDE 34 BİN 988 YOLCU YER ALDI: 2022 yılının ilk 4 ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 34 bin 988 olarak kayıtlara geçti. Bu rakamın 983'ü gelen yolcu, bin 303'ü giden yolcu, 32 bin 702'si ise transit yolcu oldu. Yolcu trafiği açısından 20 bin 977 ile Kuşadası ilk sırada yer aldı. Onu, 10 bin 614 yolcu ile İstanbul Galataport izledi.

EN ÇOK KRUVAZİYER TRAFİĞİ NİSAN AYINDA YAŞANDI: Aylara göre dağılımına bakıldığında kruvaziyer trafiği en çok nisan ayında yaşandı. Nisan ayında yanaşan gemi sayısı 45 oldu. Nisan ayında toplam yolcu sayısı 32 bin 760 seviyesinde gerçekleşti. Bunların 31 bin 299'u transit yolcu iken; 904'ü giden yolcu, 557'si ise gelen yolcu oldu.

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Kuşadası, Pandemi, Türkiye, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Ekonomi Yılın İlk 4 Ayında Türkiye Limanlarına 54 Kruvaziyer Yanaştı - Son Dakika


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