Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı

02.07.2022 15:10
Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı.

Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,9 artarak 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı.

Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, yazılı açıklamasında, kentin haziran ayında 923 milyon 29 bin dolar ihracat yaptığını belirtti.

Gaziantep'in haziran ayındaki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 yükseldiğini aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemi göre yüzde 7,9 oranında artışla 5 milyar 194 milyon 685 bin dolara ulaştı. Dünya genelinde hakim olan ekonomik sorunlar, girdi maliyetleri, lojistik, Rusya- Ukrayna savaşı maalesef uluslararası ticareti olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Bütün bu olumsuzluklara rağmen Gaziantep'imiz üretim kapasitesi, istihdama olan büyük katkısı ve ihracat hacmi ile ülke ekonomimizin övünç kaynağı olmayı sürdürüyor."

Ünverdi, kentin ilk yarısında en fazla sırasıyla Irak, ABD, Suriye, İngiltere, İtalya ve Almanya'ya ihracat gerçekleştirdiğini bildirdi.

YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu Ticaret Bakanı Muş: Haziran Ayı İhracatı 23,4 Milyar Dolar Oldu Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu Bakan Muş: İhracat haziran ayında yüzde 18,5 artışla 23,4 milyar dolar oldu
Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Emine Ün'ün eski eşi, hakkında çıkan "baldızıyla aşk yaşıyor" iddialarına cevap verdi: İftira
16:01 Beşiktaş, Alex Teixeira ile yollarını ayırdı! Fesih konusunda anlaşma sağlandı
15:58 Türkiye'nin 2022 yılında en zengin 24 ismi belli oldu
15:45 Mısır'da 68 yaşındaki kadın, köpekbalığının saldırısına uğradı! O anlar saniye saniye kameraya yansıdı
15:37 Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen kadın, son yolcuğuna uğurlandı
15:35 Survivor 2022 All Star'ı 2. olarak bitiren Adem, Acun Ilıcalı'yı takipten çıkardı
15:21 Fenerbahçe'den Emre Mor açıklaması geldi: 3 yıllık sözleşme imzalandı
15:02 LC Waikiki'den 'Arapça tişört' açıklaması geldi: Sistemsel bir hata yüzünden böyle oldu
14:56 Cüneyt Çakır hakemliğe devam edecek mi? Konuyla ilgili açıklama yaptı: Yurt dışından teklif var
14:34 İstanbul'da şehir hatları vapurunun dümeni kilitlenince Karaköy iskelesine çarptı: 3 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2022 16:19:45. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'in yılın ilk yarısındaki ihracatı 5 milyar doları aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement